Trân quý những tấm lòng nhân ái

Chùa còn có tên gọi dân gian là chùa Cô hồn. Ban đầu, nơi đây là một miếu thờ do người dân địa phương đóng góp xây dựng vào năm 1916.
Nhiều năm qua, chùa duy trì hoạt động nấu cơm chay, đồng thời vận động các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn. Vào các buổi sáng thứ hai, thứ tư và thứ sáu hằng tuần, từ 8 giờ đến 10 giờ, chùa tổ chức nấu và trao tận tay những suất cơm cho người lớn tuổi neo đơn, người khuyết tật và lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn. Trong số đó, nhiều người đã gắn bó với bếp cơm, đều đặn đến nhận suất ăn trong cả ba buổi mỗi tuần.
Cơm chay được chuẩn bị với thực đơn thay đổi thường xuyên, các món ăn đậm đà, dễ dùng. Không ít người xin thêm suất mang về cho người thân ở nhà hoặc dành cho bữa chiều. Dù điều kiện còn hạn chế, bếp ăn vẫn cố gắng duy trì từ 120 đến 200 suất cơm mỗi buổi, tùy ngày thường hay dịp rằm, mùng một. Ngoài cơm, thức ăn chay và canh, bà con còn được nhận thêm trái cây hoặc bánh tráng miệng.
Nguyên liệu và các món ăn sau khi chế biến
Từ những bao gạo, chai nước tương được chuẩn bị sẵn đến từng phần thức ăn nấu chín, chia đều vào hộp, mỗi công đoạn đều góp phần duy trì bếp cơm nghĩa tình. Đằng sau những suất ăn giản dị ấy là sự tận tâm của các ni sư, tình nguyện viên cùng sự chung tay của những nhà hảo tâm.
Trân quý những tấm lòng đã bền bỉ sẻ chia, bởi mỗi suất cơm không chỉ giúp bà con vơi bớt khó khăn trong bữa ăn mà còn trao gửi sự quan tâm, động viên để họ thêm ấm lòng trên hành trình mưu sinh. Nhờ những tấm lòng ấy, bếp cơm chay vẫn đều đặn đỏ lửa, nối dài những việc làm tử tế trong cộng đồng.
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