Tranh cãi thái độ cầu thủ U.23 sau ngôi vương ASIAD: Hàn Quốc xem xét siết miễn nghĩa vụ quân sự

Theo Korea Economic Daily (Hankyung), Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẽ thúc đẩy việc cắt giảm và tiến tới bãi bỏ diện phục vụ thay thế, trong đó có chế độ dành cho nhân sự trong lĩnh vực nghệ thuật và thể thao.

Động thái được đưa ra sau khi một số cầu thủ đội tuyển U.23 Hàn Quốc có những phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến nghĩa vụ quân sự ngay sau khi giành HCV ASIAD Aichi-Nagoya 2026.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 6.10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Bit-na cho biết cơ quan này "vô cùng lấy làm tiếc" về những phát ngôn này.

Đội tuyển U.23 Hàn Quốc vô địch ASIAD lần thứ 4 liên tiếp ẢNH: REUTERS

Theo bà Jeong, Bộ Quốc phòng sẽ xem xét tổng thể tính bình đẳng, công bằng giữa những người thực hiện nghĩa vụ quân sự, tình trạng suy giảm nguồn nhân lực cho quân đội và sự đồng thuận của xã hội.

"Về lâu dài, chúng tôi có kế hoạch đưa việc cắt giảm và bãi bỏ diện phục vụ thay thế, bao gồm nhân sự nghệ thuật và thể thao, vào Kế hoạch cơ bản về cải cách quốc phòng để triển khai", Korea Economic Daily dẫn lời bà Jeong. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng nhấn mạnh nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ thiêng liêng mà tất cả thành viên trong xã hội cần cùng tôn trọng và coi trọng.

Bà Jeong bày tỏ mong muốn sự cống hiến của các quân nhân và lực lượng dự bị đang thực hiện nghĩa vụ với đất nước được người dân tôn trọng, đồng thời giá trị của nghĩa vụ quân sự được coi trọng hơn trong xã hội.

Hàn Quốc xem xét siết miễn nghĩa vụ quân sự sau tranh cãi ở ASIAD

"Chỉ nhìn vào việc được miễn nghĩa vụ quân sự"

Theo Korea Economic Daily, tranh cãi bùng lên sau khi đội tuyển U.23 Hàn Quốc giành HCV ASIAD Aichi-Nagoya 2026. Đội trưởng Lee Ki-hyuk trong video vui mừng nói với các phóng viên: "Tôi không phải đi nghĩa vụ quân sự nữa".

Trong khi đó, Yang Min-hyuk gây chú ý khi phát biểu trong một cuộc phỏng vấn: "Huy chương hay chiếc cúp không quan trọng. Có lẽ tôi đã thi đấu chỉ với một mục tiêu duy nhất là được miễn nghĩa vụ quân sự".

Thái độ của một số cầu thủ U.23 Hàn Quốc khiến dư luận nước này bức xúc ẢNH: REUTERS

Park Seung-soo cũng đăng lên mạng xã hội bức ảnh đội chiếc mũ thường được sử dụng để đánh dấu việc xuất ngũ ngay sau trận đấu.

Những phát ngôn và hành động này nhanh chóng gây tranh luận tại Hàn Quốc về chế độ ưu đãi nghĩa vụ quân sự dành cho VĐV, cũng như tính công bằng đối với những thanh niên đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.

BTS cũng đi nghĩa vụ quân sự

Tranh cãi sau ASIAD cũng lan sang chính trường Hàn Quốc khi nhiều chính trị gia lên tiếng yêu cầu xem xét lại chính sách. Theo Korea Economic Daily, nghị sĩ Ahn Gyu-baek của đảng Dân chủ Hàn Quốc ngày 5.10 cho rằng việc bãi bỏ chế độ ưu đãi nghĩa vụ quân sự là "việc đáng lẽ phải được thực hiện từ lâu".

"Trong bối cảnh quân số đang đứng trước tình trạng sụt giảm nghiêm trọng, cần xóa bỏ chế độ ưu đãi, bao gồm cả lĩnh vực nghệ thuật và thể thao", ông Ahn nói.

Cùng quan điểm, người phát ngôn cấp cao đảng Quyền lực Nhân dân Park Sung-hoon cho rằng cần đánh giá lại toàn diện liệu chế độ dành cho nhân sự nghệ thuật và thể thao hiện nay có còn phù hợp với thời đại và nhận thức chung của người dân hay không.

Sự việc lần này có thể ảnh hưởng đến các lứa cầu thủ sau của bóng đá Hàn Quốc ẢNH: REUTERS

"Nếu đó là một chế độ ưu đãi mà những thanh niên đang âm thầm thực hiện nghĩa vụ quân sự không thể chấp nhận, thì rất khó tiếp tục biện minh chỉ bằng 4 chữ 'nâng cao vị thế quốc gia'. Điều đầu tiên phải được khắc ghi trên ngực một VĐV đội tuyển quốc gia không phải là 'miễn nghĩa vụ quân sự', mà phải là 'Đại Hàn Dân Quốc'", ông Park nói.

Trong khi đó, nghị sĩ Kim Byung-joo của đảng Dân chủ Hàn Quốc cũng cho rằng chế độ hiện hành cần được điều chỉnh.

Theo ông Kim, hoàn cảnh hiện nay đã khác năm 1973, thời điểm chính sách được đưa vào áp dụng. Nguồn nhân lực phục vụ quân đội Hàn Quốc đang giảm, trong khi việc nâng cao vị thế quốc gia hiện đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, từ công nghiệp bán dẫn đến văn hóa đại chúng với những nhóm nhạc như BTS.

Ông cũng chỉ ra rằng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự đã được rút xuống còn 18 tháng. Đây là những yếu tố khiến Hàn Quốc cần xem xét lại chế độ ưu đãi nghĩa vụ quân sự dành cho lĩnh vực nghệ thuật và thể thao.