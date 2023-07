Tranh cãi xoay quanh giá vé concert của BlackPink tại Hà Nội

Thông tin xoay quanh giá vé concert Born Pink của BlackPink tại Hà Nội nhận được nhiều sự quan tâm FB NV

Mức giá vé concert Born Pink của BlackPink tại Hà Nội trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi suốt nhiều giờ qua. Trước con số dao động từ 1,2 triệu đến 9,8 triệu đồng, cộng đồng người hâm mộ nhóm (Blink) tại Việt Nam thể hiện hai luồng quan điểm trái chiều, một bên cho rằng hạng giá vé khá cao, số khác lại khẳng định đây là mức hợp lý và sẵn sàng ủng hộ nhóm.

Giá cao nhưng quyền lợi lại thấp

Ngân, fan BlackPink tại Việt Nam và từng đi bốn đêm diễn của nhóm, than phiền rằng mức giá vé lần này quá cao so với dự kiến của mình. Đặc biệt, Ngân bức xúc về quyền lợi (benefit) của hạng mức vé VIP của concert Born Pink ở Hà Nội.

Sơ đồ chỗ ngồi sự kiện gây tranh cãi dữ dội

Dựa trên mức giá đã thông báo, vé VIP lần này chỉ được các quà tặng gồm bộ card ảnh, vật phẩm độc quyền và ưu tiên check in, lối đi riêng… Ngân chia sẻ: "Về quyền lợi, so với các nước khác thì vé như vậy là cao. Bởi fan đồng ý chi trả số tiền lớn đi khu VIP để được xem phần soundcheck (tổng duyệt) của nhóm, nhưng đằng này lại không có. Mà chẳng riêng gì khu VIP, mình thấy khu khác giá cũng khó hiểu luôn".

Một V-Blink khá có tiếng và từng có mặt trong gần 20 đêm concert của BlackPink là Sato Than, cũng nhận định: "So với các nước khác thì giá vé này không phải quá cao, nhưng mà so với các nước láng giềng gần Việt Nam thì mình thấy được mức giá này "nhỉnh" hơn một chút".

V-Blink hy vọng có thể lấp đầy hai đêm diễn sắp tới tại Hà Nội

My vốn là khán giả yêu mến âm nhạc của BlackPink và từng đến concert Born Pink ở Singapore cũng ngán ngẩm với mức giá vé sự kiện tại Hà Nội. "Em cảm thấy giá này thật sự cao đối với tưởng tượng của mình. Rõ ràng là cao hơn giá nước khác rồi", My nói. Do đó, cô quyết định từ bỏ kế hoạch ủng hộ BlackPink trên sân nhà của mình.

Trên một fanpage có hơn 1 triệu lượt thích và theo dõi, chủ đề "Đánh giá về giá vé concert Born Pink của BlackPink tại Hà Nội" cũng thu hút hàng loạt phản hồi tiêu cực. Nhiều tài khoản thẳng thắn chê sơ đồ chỗ ngồi bất hợp lý, giá vé cao nhưng quyền lợi thấp, chênh lệch lớn so với thu nhập bình quân của người dân Việt Nam, sân khấu nhỏ… Fanpage ban tổ chức concert Born Pink tại Việt Nam cũng tràn ngập bình luận kêu gọi nên thay đổi sân khấu, sơ đồ khán đài cũng như điều chỉnh lại giá vé phù hợp trước khi mở bán chính thức.

Người hâm mộ Việt Nam bất bình vì concert chặng Hà Nội không có phần soundcheck cho fan như các nơi khác

Muốn được nhìn thấy BlackPink biểu diễn trên quê hương

Dù nhận định giá vé cao bất ngờ, nhưng Sato Than vẫn quyết định đến Hà Nội thưởng thức concert của thần tượng. Cô gái đang du học ở Úc này bày tỏ: "Lần này địa điểm concert là quê hương Việt Nam, nên mình cảm thấy rất là đặc biệt. Mình sắp đến Hà Nội để chuẩn bị các sự kiện chào đón BlackPink về Việt Nam nữa".

Trong khi đó, một fan BlackPink lâu năm khác là Trâm cho hay cảm thấy mức giá vé concert Born Pink chặng Hà Nội là nằm trong dự kiến của mình, nhưng vẫn cao hơn mặt bằng chung trong khu vực Đông Nam Á. "Sự kiện lần này là nằm trong khuôn khổ encore (đêm diễn bổ sung) rồi, mặt bằng giá của encore concert cao hơn so với các đêm diễn ban đầu. Mới chỉ có một nước ở Đông Nam Á có encore concert là Thái Lan và giá cũng không khác ở Hà Nội nhiều". Được biết, giá vé encore concert ở Thái Lan dao động ở mức 2.800 - 14.800 baht (1,8 - 9,8 triệu đồng)…

Fan kêu gọi ban tổ chức nên xem xét lại giá vé

Trâm khẳng định cô vẫn sẽ mua vé đến concert Born Pink ở Hà Nội. "Nhìn thấy thần tượng đứng trên quê hương mình hát là một điều quá tuyệt vời", cô nói. một fan BlackPink tên Tâm cũng đồng tình với quan điểm của Trâm. "Mình thấy giá hợp lý vì Việt Nam thường không có sân khấu sẵn dành cho các sự kiện Kpop như Thái Lan, Hàn Quốc…".

Song Tâm cũng cho rằng việc chia sơ đồ ngồi khá không hợp lý, VIP quá nhiều ghế trong khi các vé rẻ thì quá ít chỗ, ngược lại với các sơ đồ concert quốc tế. Cô cũng cân nhắc đi xem dựa trên tình hình kinh tế của bản thân: "Nếu đi thì tôi có thể chi cho khu vực vé ngồi 3,8 triệu đồng. Dù thật ra với giá đó ở nước khác tôi sẽ có tầm nhìn tốt hơn".

Giá vé gây tranh cãi cũng khiến thị trường "săn vé hộ" concert Born Pink có nhiều biến động. seller Dy bật mí phần lớn fan đều quyết định hủy dịch vụ, số còn lại đổi từ hạng vé cao sang hạng vé thấp hơn.

Ban tổ chức công bố thời gian mở bán vé cụ thể

Giá vé concert Born Pink của BlackPink tại các nước Đông Nam Á gần đây có thể kể đến như Philippines khoảng 3.000 - 19.450 peso (1,3 - 8,3 triệu đồng), Malaysia tầm 388 - 1.888 ringgit Malaysia (2 triệu - 9,6 triệu), Singapore dao động từ 168 - 398 đô la Singapore (2,9 - 6,9 triệu đồng), Thái Lan 2.800 - 14.800 baht (1,8 - 9,8 triệu đồng)…

Concert Born Pink sẽ diễn ra vào hai đêm 29 và 30.7 ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Vé chương trình chính thức mở bán vào hai đợt, gồm: đợt 1 - 12 giờ trưa 7.7 cho đêm diễn ngày 29.7 và đợt 2 - 2 giờ trưa 7.7 cho đêm diễn ngày 30.7

Chia sẻ với Thanh Niên, ban tổ chức concert Born Pink của BlackPink tại Việt Nam nhấn mạnh chương trình không có vé mời, không in vé cứng, toàn bộ đều là vé online và được phân phối độc quyền trên Ticketbox. Ban tổ chức thông báo thêm: "Chúng tôi đang nỗ lực hết mình để mang đến một concert tầm cỡ quốc tế cùng những trải nghiệm trọn vẹn nhất dành cho người hâm mộ nói riêng và những người yêu nhạc nói chung. Chúng tôi rất mong sẽ nhận được sự đồng hành, ủng hộ của quý người hâm mộ, quý đơn vị truyền thông và quý cộng đồng yêu nhạc".