Những ngày qua, hình ảnh chiếc bánh sừng bò kẹp chả lụa bất ngờ phủ sóng các nền tảng mạng xã hội. Thay vì những công thức cầu kỳ, trào lưu ẩm thực "Đông - Tây kết hợp" này thực sự bùng nổ từ bài đăng dí dỏm của anh Hoàng Đức Mạnh (26 tuổi, ở tỉnh Hải Phòng).

Là nhà sáng tạo nội dung về ẩm thực, anh Mạnh chia sẻ khi bắt tay làm nội dung, anh nhận thấy món bánh sừng bò kẹp chả lụa đã bắt đầu nhen nhóm trên mạng xã hội. Để tạo nét riêng, anh đã nghĩ ra câu dẫn "Khi vua Hùng bắt tay với vua Napoleon" khá hóm hỉnh.

Bài đăng với sự ví von thú vị của anh Mạnh đưa món ăn trở thành trào lưu được nhiều người hưởng ứng. ẢNH: NVCC

Cách ví von độc đáo này đã tạo hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ. Clip trên TikTok của anh Mạnh nhanh chóng đạt tới 700.000 lượt xem, trong khi bài viết trên Threads cũng vượt mốc 200.000 lượt xem cùng nhiều lượt bình luận, chia sẻ.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng bàn tán rôm rả trước màn "ghép đôi" lạ mắt này. Phần lớn cho rằng món ăn khá giống bánh mì truyền thống, số khác lại hài hước gợi ý ăn croissant theo kiểu quẩy chấm phở...

Nguồn cơn từ một lần... hết bánh mì

Dù bài đăng của anh Mạnh là cú hích đưa món ăn thành trào lưu, nhưng ít ai biết người đầu tiên đăng tải hình ảnh này lại là anh Lê Chấn Linh (29 tuổi, ở TP.HCM). Chính anh Mạnh cũng thừa nhận bản thân nảy ra ý tưởng mua nguyên liệu về thử nghiệm là nhờ tình cờ lướt thấy bài viết của anh Linh.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Lê Chấn Linh cho biết sự kết hợp giữa bánh sừng bò và chả lụa đến hoàn toàn ngẫu nhiên trong một lần nhà hết bánh mì thông thường. Sẵn có bánh sừng bò đông lạnh và chả lụa trong tủ, anh mang bánh đi nướng bơ rồi kẹp chả ăn thử.

Bài đăng của anh Linh khởi đầu trào lưu bánh sừng bò kẹp chả lụa ẢNH: NVCC

"Với tôi thì món này cũng không có gì đặc biệt. Tôi chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội chỉ vì muốn chia sẻ sự kết hợp lạ mắt cho vui chứ không ngờ mọi người lại tò mò làm theo nhiều đến vậy", anh Linh bộc bạch. Thực tế, bài đăng ngẫu hứng của anh đã thu hút gần 800.000 lượt xem khiến anh vô cùng bất ngờ.

Anh có 8 năm kinh doanh bánh đông lạnh và nguyên liệu làm bánh. Đối với món bánh sừng bò, mỗi tháng anh bán được khoảng 1.500 cái.

Hương vị thực tế ra sao?

Trải nghiệm trực tiếp món ăn này, anh Mạnh nhận định croissant vốn là dòng bánh mì ngàn lớp thơm bơ, có kết cấu gần giống bánh mì Việt Nam và vốn thường được kẹp cùng dăm bông, phô mai nên việc thay bằng giò lụa chỉ lạ về mặt nguyên liệu.

"Theo cảm nhận của mình, ăn kết hợp như vậy có vị khá giống bánh mì Việt Nam. Tuy nhiên, mọi người nên chọn loại bánh sừng bò vị nhạt, thơm bơ thay vì loại vỏ ngọt để tránh bị ngang vị khi ăn cùng giò lụa", anh Mạnh nói.

Nhiều người nhận xét món ăn lạ miệng nhưng hương vị vẫn khó thay thế bánh mì truyền thống Việt Nam ẢNH: NVCC

Thấy trào lưu này phủ sóng khắp mạng xã hội, chị Vũ Diệu Thơm (23 tuổi, ở TP.HCM) cũng tò mò mua nguyên liệu về làm thử. Chị cho biết trước đây chưa từng nghĩ hai món ăn tưởng chừng không liên quan này lại có thể kết hợp với nhau.

"Trải nghiệm thực tế mình thấy ăn cũng ngon, khá lạ miệng và thơm mùi bơ. Tuy nhiên, nếu để chọn ăn lâu dài thì mình vẫn thích bánh mì truyền thống của Việt Nam nhất", chị Thơm chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ tò mò mua nguyên liệu về làm thử để bắt nhịp trào lưu trên mạng xã hội ẢNH: MẠNG XÃ HỘI

Có thể thấy, sức hút của món bánh sừng bò kẹp chả lụa không nằm ở công thức đột phá hay hương vị xuất sắc. Chính sự tình cờ đời thường kết hợp cùng góc nhìn hài hước của người làm nội dung đã biến một bữa ăn lót dạ thành tâm điểm bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.