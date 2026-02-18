Trên những cung đường du xuân...

Xu hướng người trẻ

Đặng Thị Nhàn (29 tuổi, ngụ P.Hiệp Bình; trước là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết Tết Nguyên đán Bính Ngọ này không về quê Quảng Trị mà cùng nhóm bạn đại học phượt đến tỉnh Khánh Hòa. "Muốn một lần đổi gió, thử cảm giác đón tết ở nơi khác", Nhàn chia sẻ.

Không ít người trẻ hiện nay cũng có lựa chọn tương tự, khi xem tết không chỉ là sum họp gia đình mà còn là cơ hội nghỉ ngơi, làm mới bản thân.

Theo chị Nguyễn Ngọc Thủy (30 tuổi), hướng dẫn viên du lịch làm việc tại P.Tân Mỹ (trước là P.Phú Mỹ, Q.7), TP.HCM, xu hướng người trẻ chọn du lịch dịp tết ngày càng rõ, đặc biệt ở nhóm độc thân hoặc các cặp đôi trẻ.

"Du lịch tết mang lại cảm giác tự do, mới mẻ; nhưng đây cũng là thời điểm đặc biệt, khi lượng khách đông, chi phí cao, dịch vụ quá tải, lực lượng hỗ trợ hạn chế. Nếu thiếu chuẩn bị, rủi ro về an toàn, sức khỏe và tài sản rất dễ phát sinh", chị Thủy cảnh báo và cho biết thêm một trong những rủi ro lớn nhất của du lịch tết là tình trạng quá tải tại các điểm đến. Từ bến xe, sân bay, bến tàu đến khu vui chơi, lễ hội đều đông nghẹt người, chỉ cần lơ là thì có thể lạc nhóm.

Không ít người trẻ dành kỳ nghỉ tết để đi du lịch ẢNH: THANH NAM

"Nhiều người trẻ chọn thuê xe máy tự lái để tiện di chuyển. Tuy nhiên, chạy xe đường dài trong tình trạng thiếu ngủ, không quen địa hình, cộng với tâm lý "tranh thủ chơi cho đã" là nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn. Không ít bạn chủ quan vì nghĩ mình còn trẻ, khỏe, nhưng chạy xe liên tục, không nghỉ ngơi rất dễ mất tập trung", chị Thủy nói.

Không chỉ tai nạn giao thông, lừa đảo du lịch cũng là nỗi lo thường trực dịp tết. Phản ảnh trên Threads, Huỳnh Phúc Vinh (25 tuổi, ngụ P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám; trước là P.Hàng Bột, Q.Đống Đa, Hà Nội), cho biết quyết định đi du lịch ở tỉnh Lai Châu dịp tết này nên đã đặt vé ở một homestay.

"Nhưng sau khi đặt phòng qua fanpage mới phát hiện bị lừa, mình chỉ biết ngậm đắng nuốt cay và coi đây là bài học nhớ đời", Vinh nói và chiêm nghiệm: "Cần phải đề phòng chuyện bị lừa đặt phòng, vé xe, vé tham quan qua các fanpage. Chỉ nên liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của khách sạn, homestay, xác minh kỹ lưỡng, kiểm chứng thông tin cẩn thận mới không sập bẫy lừa".

Anh Trần Thanh Tùng (32 tuổi), thành viên diễn đàn chongluadao.vn, cho biết dịp tết thường là cao điểm của các chiêu trò lừa đảo online, đánh vào tâm lý vội vàng, ham giá rẻ. "Nên đặt dịch vụ qua nền tảng uy tín, đọc kỹ đánh giá gần nhất, ưu tiên nơi có địa chỉ rõ ràng, số điện thoại liên hệ được, tránh giá rẻ bất thường", anh Tùng khuyến cáo.

Bên cạnh đó, Nguyễn Đỗ Hoàng Anh (28 tuổi), hướng dẫn viên du lịch làm việc tại xã Tân An Hội (trước là TT.Củ Chi, H.Củ Chi), TP.HCM, cho biết việc mang theo nhiều tiền mặt, điện thoại, máy ảnh… khi đi chơi tết cũng dễ khiến người trẻ trở thành "mục tiêu" nếu thiếu cảnh giác ở nơi công cộng. "Vì thế, cần đề phòng, cảnh giác để bảo vệ tài sản", Hoàng Anh nói.

Đi chơi tết nhưng không buông lỏng an toàn

Không chỉ an toàn tài sản, sức khỏe cũng là yếu tố dễ bị bỏ quên. Bác sĩ Dương Nguyên Hiền, làm việc tại Bệnh viện Columbia Asia Bình Dương, cảnh báo người trẻ không nên lơ là sức khỏe khi du lịch dịp tết.

"Lịch trình dày đặc, ăn uống thất thường, ngủ ít dễ khiến cơ thể quá tải. Thực tế mỗi dịp tết, các bệnh viện ghi nhận nhiều ca nhập viện do ngộ độc thực phẩm, tai nạn sinh hoạt, kiệt sức, thậm chí sốc nhiệt, cảm lạnh vì thay đổi thời tiết đột ngột... Vì thế, cần ngủ đủ, ăn uống điều độ, không di chuyển quá 6 - 8 tiếng/ngày, mang theo thuốc cá nhân và các vật dụng cần thiết như kem chống nắng, đồ bảo hộ", bác sĩ Hiền khuyến cáo.

Cần đặt vấn đề an toàn là ưu tiên trong những chuyến du xuân ẢNH: THANH NAM

Theo hướng dẫn viên du lịch Nguyễn Đỗ Hoàng Anh, cần chủ động để chuyến du xuân trọn vẹn. "Để hạn chế rủi ro, cần thay đổi tư duy từ "đi cho đã" sang "đi cho an toàn". Trước hết, lên kế hoạch kỹ lưỡng là điều không thể bỏ qua. Từ việc chọn điểm đến phù hợp thể lực, kiểm tra kỹ thông tin lưu trú, phương tiện di chuyển, đến việc dự trù chi phí phát sinh trong dịp cao điểm", Hoàng Anh nói.

Cũng theo Hoàng Anh: "Nên đặt dịch vụ qua các nền tảng uy tín, kiểm tra đánh giá, không chuyển khoản đặt cọc cho tài khoản cá nhân không rõ ràng. Hạn chế mang nhiều tiền mặt, chia nhỏ tài sản, sử dụng ví điện tử khi có thể. Lưu sẵn số điện thoại khẩn cấp, địa chỉ cơ sở y tế gần nơi lưu trú. Khi di chuyển, cần tuân thủ luật giao thông…".

Cùng quan điểm, hướng dẫn viên du lịch Nguyễn Ngọc Thủy cho rằng việc lên kế hoạch chi tiết chính là "tấm áo giáp" đầu tiên cho chuyến đi chơi tết an toàn.

"Cần tìm hiểu thời tiết, địa hình, khoảng cách di chuyển. Phải dự trù chi phí phát sinh (ăn uống, di chuyển, đổi chỗ ở…). Chuẩn bị phương án B nếu gặp kẹt xe, hủy phòng, thời tiết xấu. Với những nhóm tự lái xe, cần tính toán thời gian di chuyển hợp lý, tránh chạy đêm, tránh "cố cho kịp lịch", phải đặt an toàn giao thông lên hàng đầu. Không lái xe khi thiếu ngủ, mệt mỏi...", chị Thủy nhấn mạnh.

Trên những hội, nhóm về du lịch, nhiều người trẻ cũng lan tỏa thông điệp, rằng đi du lịch dịp tết đừng quên trách nhiệm với cộng đồng. Một chuyến đi an toàn không chỉ là an toàn cho bản thân, mà còn là hành xử văn minh. Chẳng hạn như không xả rác, phá hoại cảnh quan nơi đến; cần tôn trọng văn hóa địa phương; không mạo hiểm để "có ảnh đẹp", vì trước đây đã có những tai nạn đáng tiếc dịp tết.