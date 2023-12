Trò chuyện với nữ văn sĩ Pháp gốc Việt Nuage Rose Hồng Vân

Một tuyển tập đa chất liệu mang tên 'A Memoir of My Former Self: A Life in Writing' (tạm dịch: Hồi ký về bản thân trước đây của tôi: Một cuộc đời viết lách) gồm các chủ đề từ đấu tranh sức khỏe cho đến bài phê bình phim Robocop sắp được ra mắt, sau một năm Hilary Mantel qua đời, The Guardian đưa tin.