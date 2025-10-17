Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trung Quốc tố Mỹ tung luận điệu xuyên tạc việc kiểm soát đất hiếm
Video Thế giới

Trung Quốc tố Mỹ tung luận điệu xuyên tạc việc kiểm soát đất hiếm

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
17/10/2025 19:10 GMT+7

Trung Quốc cho rằng Mỹ đang gây hoang mang toàn cầu về việc kiểm soát đất hiếm, bác bỏ lời kêu gọi của Nhà Trắng về việc dỡ bỏ các hạn chế.

Trung Quốc cáo buộc Mỹ đang gây hoảng loạn về các biện pháp kiểm soát đất hiếm mà Bắc Kinh đặt ra, và bác bỏ lời kêu gọi của Nhà Trắng về việc hủy bỏ các biện pháp dự kiến có hiệu lực vào tháng 11.

Trung Quốc sản xuất hơn 90% đất hiếm và nam châm đất hiếm đã qua chế biến trên thế giới. Đó là những vật liệu thiết yếu trong các sản phẩm từ xe điện đến động cơ máy bay và radar quân sự.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 16.10 cho biết Mỹ đang diễn giải sai lệch các chính sách của mình.

“Những diễn giải của Mỹ đã bóp méo và phóng đại một cách thô bạo các biện pháp của Trung Quốc, đồng thời cố tình gây ra sự hiểu lầm và hoang mang không cần thiết”.

Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10 để cố gắng đạt được một thỏa thuận thương mại.

Trung Quốc cáo buộc Mỹ gây hoang mang toàn cầu về việc kiểm soát đất hiếm - Ảnh 1.

Công nhân vận chuyển đất chứa nguyên tố đất hiếm để xuất khẩu tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), ngày 31.10.2010

ẢNH: REUTERS

Hôm 15.10, ông Trump đã được hỏi về tình hình quan hệ song phương.

Phóng viên hỏi: “Thưa Tổng thống, ngài sẽ gặp Chủ tịch Tập trong vài tuần tới. Nếu ngài không thể đạt được thỏa thuận tại cuộc họp đó, liệu chúng ta có rơi vào một cuộc chiến thương mại kéo dài với Trung Quốc không?”.

Tổng thống Trump cho hay: “Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến như vậy. Chúng tôi đang áp thuế 100%. Nếu không có thuế, nước Mỹ sẽ bị coi không ra gì. Mỹ sẽ không có biện pháp phòng vệ. Quý vị biết đấy, Trung Quốc đã áp thuế đối với chúng ta, nhưng chúng ta chưa hề có ai ngồi vào chiếc ghế tổng thống cảm thấy cần phải làm điều đó”.

Việc Trung Quốc mở rộng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm đặt các nhà đàm phán thương mại và các nhà phân tích trên toàn thế giới trước câu hỏi Bắc Kinh có hay không ý định yêu cầu các nhà sản xuất trên thế giới phải xin giấy phép để vận chuyển đến điểm cuối, dù chỉ một lượng rất nhỏ đất hiếm Trung Quốc.

Bộ Thương mại Trung Quốc nói với các phóng viên rằng điều đó không đúng.

Hôm 15.10, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer gọi các biện pháp mới của Trung Quốc là “một hành động thâu tóm quyền lực chuỗi cung ứng toàn cầu” và cho biết ông hy vọng Bắc Kinh sẽ không thực hiện.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng có thể sẽ có một đợt gia hạn nữa cho thỏa thuận đình chiến thuế quan 90 ngày hiện tại - dự kiến hết hạn vào khoảng ngày 9.11.

Xem thêm bình luận