Trung tâm TP.HCM cấm xe một số tuyến đường đến ngày 8.11: Lộ trình thay thế

Ngày 6.11, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số tuyến đường trung tâm TP.HCM, phục vụ chương trình đi bộ đồng hành hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026.

Theo đó, từ nay đến ngày 8.11, một số đoạn đường Lê Duẩn, Pasteur sẽ tạm ngưng lưu thông trong những khung thời gian nhất định. CSGT khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình thay thế để tránh ảnh hưởng đến việc đi lại.

Đường Lê Duẩn đoạn từ đường Pasteur đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa cấm xe từ nay đến 23 giờ ngày 8.11 ẢNH: PC08

Đường Lê Duẩn cấm xe đến 23 giờ ngày 8.11

Theo Phòng CSGT, trong giai đoạn thi công, tổng duyệt và tháo dỡ, cấm xe vào đường Lê Duẩn, đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur.

Thời gian áp dụng từ 0 giờ ngày 5.11 đến 23 giờ ngày 8.11.

Riêng ngày 8.11, khi chương trình đi bộ chính thức diễn ra, phạm vi hạn chế giao thông được mở rộng. Cụ thể, từ 5 giờ đến khi kết thúc chương trình, cấm xe trên 2 đoạn đường:

Đường Lê Duẩn, đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phạm Ngọc Thạch.



Đường Pasteur, đoạn từ Hàn Thuyên đến Alexandre de Rhodes.

Theo phương án tổ chức, chương trình đi bộ xuất phát và kết thúc trên đường Lê Duẩn, đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Phạm Ngọc Thạch.

Đoàn đi bộ sẽ di chuyển theo lộ trình: đường Lê Duẩn - Công xã Paris - đường Đồng Khởi - rẽ phải Lê Lợi - rẽ phải đường Nguyễn Huệ - rẽ trái đường Lê Thánh Tôn - rẽ phải đường Pasteur - kết thúc tại đường Lê Duẩn.

Do lộ trình đi qua nhiều tuyến đường trung tâm, CSGT đề nghị người dân chú ý các khu vực có đoàn đi bộ di chuyển, chủ động điều chỉnh hướng đi trong thời gian diễn ra chương trình.

CSGT hướng dẫn đường tránh, người dân cần lưu ý

Để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại trong giai đoạn thi công, tổng duyệt và tháo dỡ từ ngày 5 đến 8.11, Phòng CSGT hướng dẫn người dân lựa chọn một trong các lộ trình thay thế sau:

Hướng 1: đường Lê Duẩn - đường Phạm Ngọc Thạch - đường Võ Thị Sáu, sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng phù hợp.

Hướng 2: đường Lê Duẩn - Công xã Paris - đường Nguyễn Du, sau đó tiếp tục các hướng di chuyển.

Hướng 3: đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Nguyễn Thị Minh Khai - đường Phạm Ngọc Thạch - đường Lê Duẩn - đường Tôn Đức Thắng.

Hướng 4: đường Pasteur - đường Lý Tự Trọng - đường Hai Bà Trưng - đường Nguyễn Thị Minh Khai, sau đó tiếp tục các hướng di chuyển.

Riêng trong thời gian tổ chức chương trình chính thức ngày 8.11, người điều khiển phương tiện cần tránh các tuyến đường thuộc lộ trình đi bộ ở trung tâm TP.HCM. CSGT hướng dẫn 4 hướng lưu thông thay thế:

Hướng 1: đường Lê Duẩn - đường Phạm Ngọc Thạch - đường Alexandre de Rhodes - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Nguyễn Du - đường Cách Mạng Tháng 8 - đường Nguyễn Thị Minh Khai, để đi về các phường Bàn Cờ, Chợ Quán, An Đông...

Hướng 2: đường Lê Thánh Tôn - đường Hai Bà Trưng - đường Tôn Đức Thắng - đường Hàm Nghi, để đi về các phường Khánh Hội, Vĩnh Lộc, Xóm Chiếu, Tân Hưng, Tân Mỹ...

Hướng 3: đường Lê Lợi - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Hàm Nghi - đường Hồ Tùng Mậu - dạ cầu Khánh Hội - đường Tôn Đức Thắng, để đi về các phường Sài Gòn, An Khánh...

Hướng 4: đường Lê Lợi - đường Lê Lai - đường Trương Định - đường Nguyễn Thị Minh Khai, để đi về các phường Xuân Hòa, Tân Định, Nhiêu Lộc...

Phòng CSGT Công an TP.HCM đề nghị người dân thường xuyên cập nhật thông tin điều chỉnh giao thông, chủ động sắp xếp thời gian và lựa chọn lộ trình phù hợp khi di chuyển qua khu vực trung tâm.

Trong thời gian diễn ra chương trình, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông và hướng dẫn điều tiết của CSGT cùng các lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.