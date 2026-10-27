Trường ĐH được tham gia giới thiệu, tiến cử nhân tài

Bộ Nội vụ vừa đề xuất nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho nhân tài, là những người đang làm việc trong doanh nghiệp, trường ĐH, viện nghiên cứu, người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế, tại Dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc biệt về công tác nhân tài.

Theo khung tiêu chí quốc gia trong dự thảo, nhân tài là cá nhân có phẩm chất, năng lực nổi trội, tư duy sáng tạo, tiềm năng đặc biệt hoặc có thành tựu tạo ra sản phẩm, kết quả có giá trị mang tính đột phá, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược, chương trình, dự án trọng điểm và giải quyết bài toán lớn của đất nước.

Một trong những tiêu chí của nhân tài là có năng lực đặc biệt trong nghiên cứu, sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ ẢNH: MỸ QUYÊN

Nhân tài đáp ứng một trong các tiêu chí sau: Có công trình, sản phẩm, giải pháp, thành tựu hoặc đóng góp nổi bật được ghi nhận trong nước hoặc quốc tế; hoặc có năng lực đặc biệt trong nghiên cứu, sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, quản lý, quản trị, tổ chức thực hiện hoặc giải quyết vấn đề lớn, phức tạp.

Hoặc có khả năng chủ trì, dẫn dắt hoặc đóng góp quyết định vào việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược, chương trình, dự án trọng điểm và giải quyết bài toán lớn; hoặc có tố chất, tiềm năng phát triển nổi trội được chứng minh thông qua đánh giá năng lực, sản phẩm, giải pháp hoặc phương án thực hiện nhiệm vụ.

Trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược, nhân tài được hưởng tiền lương, tiền thưởng, điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ theo quyết định giao nhiệm vụ hoặc theo hợp đồng thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, được đồng thời thực hiện nhiệm vụ tại nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quyết định giao nhiệm vụ hoặc thỏa thuận tại hợp đồng; được thỏa thuận chế độ làm việc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và môi trường làm việc trong nước, quốc tế.

Nhân tài cũng được quyết định phương pháp, giải pháp chuyên môn, phương án tổ chức thực hiện nhiệm vụ; được lựa chọn cộng sự để tổ chức nhóm thực hiện nhiệm vụ; sử dụng nguồn kinh phí được giao để lựa chọn, ký hợp đồng và quyết định mức tiền lương, tiền thưởng với cộng sự của nhóm; được ưu tiên tiếp cận, sử dụng hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thông tin và dữ liệu cần thiết phục vụ nhiệm vụ.

Cán bộ, công chức, viên chức được lựa chọn là nhân tài tham gia thực hiện nhiệm vụ chiến lược thì tạm thời thôi làm nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức cho đến khi kết thúc thực hiện nhiệm vụ chiến lược.

Dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc biệt về công tác nhân tài còn đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm kể từ khi phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền thưởng của nhân tài và cộng sự.

Khác với cơ chế ngân sách hiện hành phân bổ theo dự toán và chương trình, điều 14 dự thảo xác định mức bố trí ngân sách cho công tác nhân tài đạt khoảng 0,1% GDP hằng năm trong tổng nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo Dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc biệt về công tác nhân tài, các cơ sở giáo dục (trường ĐH, CĐ, phổ thông...), cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, hiệp hội nghề nghiệp và cá nhân được tham gia giới thiệu, tiến cử nhân tài.

PGS-TS Châu Đình Thành, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, nhận định trường ĐH cũng sẽ có một số nhân tố đáp ứng được các tiêu chí trong khung tiêu chí quốc gia về nhân tài.

"Tuy nhiên, tiêu chí cần rõ ràng và có thể đo lường được thì lúc đó trường ĐH mới có cơ sở cụ thể để tham gia tiến cử, giới thiệu nhân tài. Chính sách này sẽ giúp các trường và khoa học công nghệ ngày càng có cơ hội phát triển", PGS-TS Thành cho hay.