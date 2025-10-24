Trường mầm non xây dở rồi bỏ hoang

C ÂY CỎ MỌC UM TÙM TRONG KHUÔN VIÊN

Năm 2022, dự án Trường mầm non Hà Đông được phê duyệt đầu tư với tổng số vốn gần 30 tỉ đồng để đáp ứng chỗ học cho hàng trăm trẻ mầm non trên địa bàn. Theo hợp đồng xây dựng, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm học 2025 - 2026. Tuy nhiên, khi công trình hoàn thành được khoảng 90% khối lượng thì dừng thi công, bỏ dở dang hơn 1 năm qua (từ đầu năm 2024).

Bên trong dự án Trường mầm non Hà Đông cây cỏ mọc um tùm Ảnh: MINH HẢI

Theo quan sát của PV Thanh Niên, công trình Trường mầm non Hà Đông đã xây dựng được hai dãy nhà cao 2 tầng và các công trình phụ trợ, đã hoàn chỉnh phần xây thô và tường rào bao quanh trường. Do tạm dừng thi công lâu ngày nên trong khuôn viên dự án cây cỏ mọc um tùm. Trong khi đó, Trường mầm non Hà Đông cũ (nơi đang sử dụng) đã xây dựng hơn 20 năm trước, có dấu hiệu xuống cấp, không đủ phòng học và các phòng học cũng không đủ diện tích theo quy định, gây khó khăn cho công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 30 tỉ đồng Ảnh: MINH HẢI

Một lãnh đạo Trường mầm non Hà Đông cho biết năm học 2025 - 2026, toàn trường có hơn 200 học sinh, theo quy định thì phải đảm bảo tối thiểu 8 lớp, nhưng do chỉ có 7 phòng học nên buộc phải sử dụng phòng hiệu bộ tăng cường. Vị lãnh đạo này cho biết thêm trường cũ đã xuống cấp, rất cần trường mới để đáp ứng nhu cầu nuôi dạy trẻ mầm non đảm bảo an toàn từ ăn uống, ngủ nghỉ đến học tập.

C HƯA BIẾT LÚC NÀO CÓ VỐN

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trịnh Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Hà Trung, xác nhận dự án Trường mầm non Hà Đông tạm dừng xây dựng do thiếu vốn, và đến nay vẫn chưa xác định được nguồn vốn để tiếp tục đầu tư.

"Dự án Trường mầm non Hà Đông với tổng vốn gần 30 tỉ đồng, nguồn vốn được UBND xã Hà Đông cũ (xã Hà Đông hiện nay là xã Hà Trung - PV) lấy từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, sau đó nguồn này gặp khó khăn, đất "hết sốt" nên thiếu vốn bố trí cho dự án. Đến nay trong tổng gần 30 tỉ đồng thì mới trả cho nhà thầu được khoảng 5 tỉ đồng, đang nợ hơn 24 tỉ đồng. Trong khi đó, nguồn vốn chưa xác định được, nên nhà thầu dừng thi công từ đầu năm 2024 đến nay. Khi chính quyền 2 cấp (từ ngày 1.7) đi vào hoạt động, UBND xã Hà Trung đã báo cáo UBND tỉnh đề nghị bố trí ngân sách cùng với nguồn của UBND xã để tiếp tục đầu tư, hoàn thiện dự án, và hiện đang chờ UBND tỉnh quyết định. Trường hợp UBND tỉnh không bố trí ngân sách tỉnh thì xã sẽ tìm các nguồn hợp pháp khác để cố gắng hoàn thiện trường vào cuối năm 2026", ông Sơn cho hay.

UBND xã Hà Trung đã báo cáo và đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa bố trí vốn để hoàn thiện dự án Ảnh: MINH HẢI

Như vậy, sớm nhất có thể thì phải khoảng 1 năm nữa Trường mầm non Hà Đông mới hoàn thành, đưa vào sử dụng. Trường hợp chính quyền xã Hà Trung gặp khó khăn trong bố trí vốn thì không biết khi nào dự án mới hoàn thành.