Trường nào TP.HCM cần tham gia đánh giá năng lực học sinh lớp 3?

Sở GD-ĐT TP.HCM đã ban hành kế hoạch tổ chức đánh giá năng lực học sinh lớp 3 cấp thành phố năm học 2025-2026.

Theo đó, đối tượng tham gia đánh giá năng lực học sinh lớp 3 là toàn bộ các trường tiểu học trên địa bàn thành phố (kể cả công lập và ngoài công lập). Đối với các trường ngoài công lập có nhiều cơ sở ở nhiều địa bàn khác nhau thì mỗi cơ sở chịu sự điều động và phân công của UBND phường, xã tại địa bàn cơ sở đó.

"Các trường có yếu tố nước ngoài và thực hiện chương trình theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục không tham gia khảo sát", văn bản của Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết.

Học sinh Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Có phải 100% học sinh lớp 3 đều tham gia đánh giá năng lực?

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, số lượng lớp và số lượng học sinh lớp 3 tham gia đánh giá năng lực theo nguyên tắc:

Số lượng lớp tham gia: Gấp 3 lần số phòng máy tính có kết nối internet tốc độ ổn định của trường. Ví dụ trường có 2 phòng máy thì số lượng lớp tham gia là 6 lớp.

Số lượng học sinh tham gia: Mỗi lớp 3 tham gia đánh giá năng lực chọn số lượng học sinh bằng số lượng máy tính của 1 phòng máy. Trong trường hợp số học sinh của một lớp nhiều hơn số máy tính của 1 phòng máy thì chọn học sinh có thứ tự từ dưới lên trên trong danh sách lớp đó.

Nếu có học sinh đến thời điểm đánh giá năng lực vì lý do bất khả kháng nào đó không thể tham gia thì giữ nguyên danh sách hiện có, không bổ sung học sinh thay thế.

Nội dung bài đánh giá năng lực học sinh lớp 3 gồm những phần gì?

Nội dung được căn cứ vào chương trình lớp 3, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 hiện hành, được giới hạn trong 25 tuần đầu tiên, theo khung thời gian năm học 2025-2026.

Môn đánh giá năng lực gồm toán và tiếng Việt. Học sinh thực hiện bài đánh giá năng lực theo hình thức trực tuyến trên máy tính, Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm ra đề đánh giá năng lực.

Cấu trúc đề đánh giá năng lực được xây dựng theo hướng tích hợp. Mỗi bài trắc nghiệm gồm có 20 câu (10 câu tiếng Việt, 10 câu toán), học sinh làm bài trong thời gian 40 phút.

Thời gian ngày học sinh lớp 3 TP.HCM đánh giá năng lực là ngày 10.4.2026, chia làm 3 ca, từ sáng tới chiều.

Mỗi học sinh chỉ thực hiện đánh giá năng lực 1 lần, trừ trường hợp xảy ra lỗi kỹ thuật bất khả kháng, việc thực hiện lại bài đánh giá năng lực phải được xác cho phép từ phía giám sát chéo tại hội đồng do UBND phường, xã, đặc khu chọn cử.

Học sinh tiểu học TP.HCM trong một tiết học mở ẢNH: THÚY HẰNG

Không dùng kết quả đánh giá năng lực để so sánh, xếp loại, đánh giá học sinh và giáo viên

Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết mục đích của việc đánh giá năng lực học sinh lớp 3 nhằm đánh giá kết quả, chất lượng giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh TP.HCM trong năm học 2025 - 2026; trên cơ sở đó đề xuất biện pháp phát huy điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu trong công tác dạy và học.

Việc đánh giá năng lực này cũng nhằm làm cơ sở để các tổ chuyên môn nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn, thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ cuối năm theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học, đạt chất lượng cao, đúng quy chế, quy định của Bộ GD-ĐT.

"Kết quả đánh giá năng lực chỉ sử dụng để phân tích và phục vụ công tác nghiên cứu, tuyệt đối không sử dụng để so sánh, xếp loại, đánh giá học sinh và giáo viên", Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết.

Theo kế hoạch, ngày 2.4, học sinh lớp 3 tại tất cả các trường trong TP.HCM sẽ tham gia thử nghiệm hệ thống theo khung thời gian của ngày đánh giá chính thức.

Ngày 6.4, theo kế hoạch tiến độ, Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị tất cả các trường tiểu học cần thông báo kế hoạch đánh giá năng lực học sinh lớp 3 cấp thành phố cho cha mẹ học sinh; "khẳng định hoạt động này không liên quan đến đánh giá kết quả học tập, không gây áp lực cho học sinh".

Hiện các trường tiểu học đã rà soát hệ thống máy tính tại trường, bảo đảm có đủ máy tính hoạt động phục vụ đánh giá năng lực. Đồng thời các trường lập danh sách học sinh lớp 3 tham gia đánh giá năng lực, báo cáo về Sở GD-ĐT.

Các trường cũng đang trong quá trình chuẩn bị các điều kiện phục vụ đánh giá năng lực, phân công giám thị và cán bộ hỗ trợ kỹ thuật; tiếp nhận và chỉ đạo giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng thông tin đăng nhập để thực hiện các thao tác đăng nhập...