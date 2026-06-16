Từ 1.7, người học ngành nào được hỗ trợ sinh hoạt phí như sinh viên sư phạm?

Ngày 15.6, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật Phòng bệnh, có hiệu lực từ 1.7. Trong đó, nội dung về phát triển nguồn nhân lực làm công tác phòng bệnh đưa ra chính sách hỗ trợ, cấp học bổng cho người học ĐH, sau ĐH thuộc lĩnh vực y học dự phòng, y tế công cộng, dinh dưỡng. Trong đó có nêu đối tượng được cấp sinh hoạt phí như sinh viên sư phạm.

Học viên cao học, nghiên cứu sinh các ngành y học dự phòng, dịch tễ học, dịch tễ học thực địa, y tế công cộng, dinh dưỡng được cấp sinh hoạt phí như sinh viên sư phạm với mức 3,63 triệu đồng/tháng ảnh: Đào Ngọc Thạch

Cụ thể, đối tượng nhận học bổng là sinh viên, học viên của chương trình đào tạo cấp văn bằng cử nhân, bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ các ngành y học dự phòng, dịch tễ học, dịch tễ học thực địa, y tế công cộng, dinh dưỡng tại cơ sở giáo dục thuộc khối ngành sức khỏe của Nhà nước có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ xét cấp học bổng khuyến khích học tập.

Học bổng khuyến khích học tập được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 66 năm 2026 quy định chi tiết một số điều của luật Giáo dục. Theo đó, loại khá nhận học bổng bằng hoặc cao hơn mức trần học phí hiện hành của ngành, chuyên ngành; loại giỏi cao hơn loại khá và loại xuất sắc cao hơn loại giỏi; mức cụ thể do hiệu trưởng quy định.

Học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên, học viên tại cơ sở giáo dục thuộc khối ngành sức khỏe của tư nhân được thực hiện theo quy định hiện hành.

Học viên sau ĐH của chương trình đào tạo cấp văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ các ngành y học dự phòng, dịch tễ học, dịch tễ học thực địa tại cơ sở giáo dục thuộc khối ngành sức khỏe được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt.

Chi phí sinh hoạt được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 116 năm 2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm và Nghị định số 60 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116.

Như vậy, học viên cao học và nghiên cứu sinh các ngành này sẽ được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng (không quá 10 tháng/năm) để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường giống như sinh viên sư phạm.

Người học sau ĐH tại cơ sở giáo dục thuộc khối ngành sức khỏe của tư nhân phải đóng phần chênh lệch giữa mức học phí thực tế của cơ sở giáo dục và mức hỗ trợ của nhà nước.

Học viên của chương trình đào tạo cấp văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ các ngành y học dự phòng, dịch tễ học, dịch tễ học thực địa, y tế công cộng, dinh dưỡng là người đang làm việc tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng tại khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được hỗ trợ học bổng bằng 80% mức lương cơ sở/tháng.

Học viên là người đang làm việc tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, học bổng bằng 100% mức lương cơ sở/tháng.