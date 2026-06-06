Giảng viên 76 tuổi có 3 bằng thạc sĩ, đang học tiếp cao học và tiến sĩ

2 bằng ĐH Việt, 3 bằng thạc sĩ Mỹ

Thạc sĩ Nguyễn Thị Bê hiện đang là giảng viên Trường ĐH Hoa Sen với quá trình gắn bó gần 20 năm tại đây. Trong tháng 5 vừa qua, ở tuổi 76, bà cũng vừa trở thành tân học viên cao học ngành ngôn ngữ Anh khóa 19 của Trường ĐH Hoa Sen.

Trước đó, thạc sĩ Bê đã hoàn thành 3 chương trình thạc sĩ tại Mỹ ở các lĩnh vực quản trị du lịch – khách sạn – nhà hàng, quản trị công nghệ thể thao và hành chính công.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Bê sở hữu 2 bằng ĐH, 3 bằng thạc sĩ, đang học tiếp một chương trình thạc sĩ, song song đó chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ ẢNH: B.N

Được biết năm 1983, bà Nguyễn Thị Bê tốt nghiệp chuyên ngành Anh văn Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM. Sau khi tốt nghiệp, bà làm việc trong khu vực nhà nước ở ngành kinh tế đối nội, sau đó là đối ngoại.

Năm 1997 bà tiếp tục nhận bằng ĐH thứ 2 ngành quản trị kinh doanh tại Trường ĐH Mở - Bán công TP.HCM (nay là Trường ĐH Mở TP.HCM) và thời gian này bà chuyển sang làm việc ở công ty nước ngoài, lĩnh vực quy hoạch tổng thể cho một tỉnh miền Trung, tập trung đầu tư nước ngoài vào du lịch và khách sạn.

Vào năm 2003, khi bước vào tuổi 50, nhận thấy 2 bằng ĐH chưa đủ, bà Bê muốn phát triển thêm nên chuyển hướng sang ngành giáo dục. Bà Bê quyết định nộp đơn học cao học chuyên ngành quản trị công của Trường ĐH New Haven, bang Connecticut, Mỹ đồng thời xin được việc làm (trợ giảng) tại trường. Việc học và công việc ở đây hết sức thuận lợi khi bà được lĩnh lương như một lao động bình thường và được giảm 50% học phí.

Sau khi nhận bằng, bà Bê đăng ký học tiếp cao học ngành quản trị du lịch - khách sạn - nhà hàng với điểm GPA 3.95 và sau đó là cao học ngành quản trị ngành công nghiệp thể thao. Đầu năm 2008 về nước, bà tham gia giảng dạy Trường ĐH Hoa Sen.

Để tiếp nối bằng cử nhân ngôn ngữ Anh từ năm 1983, năm nay bà Bê quyết định tham gia chương trình thạc sĩ ngôn ngữ Anh tại Trường ĐH Hoa Sen.

Lý giải thêm về việc học tiếp cao học dù đã có 3 bằng thạc sĩ, bà Bê cho biết: "Tôi thấy chương trình đào tạo được thiết kế theo mô hình thực tiễn, kết hợp giữa kiến thức lý thuyết nền tảng trong lĩnh vực ngôn ngữ học ứng dụng và văn hóa trong thời đại AI và toàn cầu hóa nên cảm thấy bản thân có thể nâng cao kiến thức ngôn ngữ ứng dụng và năng lực nghiên cứu trong bối cảnh kỷ nguyên số".

Học tập suốt đời để tiếp tục đóng góp

Không chỉ dừng lại ở đó, hiện thạc sĩ Nguyễn Thị Bê cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ ngành quản trị kinh doanh tại Trường ĐH UCSI, Malaysia.

Gắn bó với vai trò giảng viên trong suốt 20 năm, thạc sĩ Nguyễn Thị Bê cho biết được trải nghiệm làm người thầy đứng trên bục giảng mới thấy vai trò người làm công tác giảng dạy cực kỳ nghiêm túc và trách nhiệm.

"Nghiêm túc trong việc tuân thủ đề cương môn học, tìm tòi tài liệu, cập nhật nội dung giảng dạy, hướng người học đến khả năng tự học, tự rèn luyện, có trách nhiệm đối với bản thân, phát huy năng lực học tập suốt đờ. Tôi luôn mong được gần gũi, chăm chút các em trong và ngoài các buổi giảng, hướng dẫn thực tập và mang đến cho người học môi trường học tập thoải mái trong hành động và sáng tạo trong tư duy", bà Bê bày tỏ.

Bà Nguyễn Thị Bê khi nhận bằng thạc sĩ tại Mỹ ẢNH: B.N

Có thể nói, bà Bê là một trong những cá nhân có tinh thần học tập suốt đời không mệt mỏi. Bà Bê cho rằng tinh thần học tập suốt đời đã trở thành một yêu cầu thiết yếu hơn là một sự lựa chọn trong xã hội hiện đại.

"Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và quá trình toàn cầu hóa đang làm thay đổi liên tục cách con người làm việc, giao tiếp và học tập. Những kiến thức và kỹ năng có được từ nhà trường không còn đủ để đáp ứng nhu cầu của cả một cuộc đời nghề nghiệp. Vì vậy, tôi nghĩ mỗi cá nhân cần không ngừng học hỏi để thích nghi với những thay đổi của môi trường sống và làm việc. Học tập suốt đời còn góp phần duy trì sự năng động về trí tuệ, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để mọi người tiếp tục đóng góp cho xã hội ở mọi giai đoạn của cuộc đời", bà Bê nhận định.

Theo bà Bê, học tập suốt đời không chỉ giới hạn ở việc tham gia các khóa học chính quy mà còn bao gồm việc tự học thông qua sách báo, các nền tảng trực tuyến, kinh nghiệm thực tiễn, cũng như học hỏi từ đồng nghiệp và cộng đồng. Tinh thần này giúp con người mở rộng tri thức, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và phát triển bản thân một cách toàn diện.

"Tuy nhiên, để tinh thần học tập suốt đời được phát huy hiệu quả, cần có sự hỗ trợ từ nhiều phía. Các cơ sở giáo dục cần tạo ra môi trường học tập linh hoạt, thân thiện với mọi lứa tuổi; các doanh nghiệp cần khuyến khích và tạo điều kiện cho nhân viên học tập, nâng cao kỹ năng; đồng thời mỗi cá nhân cần xây dựng ý thức tự học, sự tò mò và khát vọng phát triển bản thân", giảng viên 76 tuổi vẫn đang theo đuổi việc học, cho hay.