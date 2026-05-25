Từ đôi chân khập khiễng đến lớp học của hy vọng

Ý chí vươn lên

Năm lên sáu tuổi, khi nhiều đứa trẻ vẫn vô tư chạy nhảy và khám phá thế giới bằng đôi chân khỏe mạnh, thầy Lê Văn Hải đã phải đối diện với biến cố lớn của cuộc đời. Cơn sốt bại liệt ập đến, để lại di chứng khiến đôi chân thầy mất đi sự linh hoạt, dáng đi khập khiễng và luôn phải nhón gót mỗi khi di chuyển.

Tuổi thơ của thầy không chỉ gắn với những khó khăn trong sinh hoạt thường ngày, mà còn là những mặc cảm trước ánh nhìn tò mò hay những lời trêu chọc vô tình từ bạn bè đồng trang lứa.

"Lúc đó, tôi buồn và mặc cảm lắm. Nhưng tôi nghĩ cách duy nhất để tôi vượt qua tất cả là phải học thật giỏi, có kiến thức, có nghề nghiệp để tự lo cho bản thân và sau này giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ", thầy Hải nhớ lại những ngày tháng ấy.

Dù đôi chân không lành lặn, nhưng đôi tay và khối óc của thầy luôn miệt mài trên trang sách. Thầy Hải luôn nỗ lực gấp bội những người khác, không bỏ lỡ một buổi học nào, chăm chú lắng nghe từng lời giảng của thầy cô. Sự ham học hỏi và tinh thần vượt khó của thầy đã được thầy cô và bạn bè ghi nhận và trân trọng.

Thầy Hải (bìa trái, đứng) trong chương trình "Trung thu cho những trái tim dũng cảm" ẢNH: TGCC

Sự giúp đỡ của cộng đồng

Sau khi hoàn thành chương trình lớp 12, như bao bạn bè đồng trang lứa, thầy Hải cũng khao khát được tiếp tục con đường học vấn, bước chân vào giảng đường đại học. Thế nhưng, gánh nặng kinh tế gia đình lúc bấy giờ đã trở thành một rào cản lớn, nghịch cảnh lại một lần nữa thách thức sự kiên cường của thầy.

“Khi đó, tôi biết gia đình rất vất vả, không thể tiếp tục lo cho tôi ăn học. Tôi buộc phải dừng lại giấc mơ đại học, nhưng không phải là từ bỏ, mà là tìm cho mình một hướng đi khác”, thầy Hải nghẹn ngào nhớ lại.

Không đầu hàng nghịch cảnh, thầy vẫn kiên trì tìm cơ hội để học tập và phát triển bản thân. Nhờ sự động viên, giúp đỡ của thầy cô và bạn bè, thầy Hải đã theo học lớp kỹ thuật viên vi tính miễn phí tại Trường đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM - bước ngoặt mở ra hành trình mới đầy nghị lực của người thầy khuyết tật.

Bước ngoặt đó đã mở ra hành trình nghề nghiệp đầy ý nghĩa của thầy Hải. Bằng sự cần cù và niềm đam mê học hỏi, thầy nhanh chóng nắm vững kiến thức, kỹ năng chuyên môn, từ đó mở ra cho mình một hướng đi mới. Những năm tháng miệt mài học tập đã giúp thầy hiện thực hóa ước mơ trở thành giáo viên dạy tin học, mang tri thức và niềm tin truyền lại cho nhiều người khác.

Đằng sau những thành công bước đầu của thầy Hải là sự ủng hộ, đùm bọc của gia đình, bạn bè và những người thầy đáng kính. Từ những lời khuyên chân thành, sự hỗ trợ về tinh thần đến những giúp đỡ thiết thực về vật chất, những người xung quanh luôn là nguồn động lực to lớn giúp thầy vượt qua những khó khăn. Trong hành trình ấy, thầy Nguyễn Mạnh Lân là người để lại dấu ấn đặc biệt. Sự tận tâm, nhiệt huyết và niềm tin mà người thầy ấy trao gửi đã trở thành nguồn cảm hứng lớn, tiếp thêm nghị lực cho thầy Hải trên con đường trưởng thành và theo đuổi ước mơ.

Và có lẽ, nguồn sức mạnh lớn nhất của thầy Hải đến từ mái ấm gia đình nhỏ của mình. Người vợ hiền thảo, thấu hiểu và sẻ chia với từng khó khăn của chồng đã trở thành người bạn đồng hành bền bỉ, cùng thầy đi qua những vui buồn trong cuộc sống. Sự động viên và tin tưởng của vợ không chỉ tiếp thêm nghị lực mà còn giúp thầy thêm vững tin vào con đường mình lựa chọn. Chính gia đình nhỏ ấy đã trở thành điểm tựa bình yên để thầy an tâm học tập, làm việc và tiếp tục cống hiến cho cộng đồng người khuyết tật.

Trao lại giá trị cho cộng đồng

Năm 2002 đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình vì cộng đồng của thầy Lê Văn Hải. Với mong muốn chia sẻ những kiến thức mình có được và lan tỏa tình yêu thương đến những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em và người khuyết tật, thầy đã bắt đầu mở những lớp học vi tính miễn phí.

"Tôi luôn tâm niệm rằng những kiến thức mà tôi có được ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều người xung quanh. Vì vậy, tôi muốn dùng những gì mình học được để hỗ trợ lại những người kém may mắn hơn mình. Các bạn khuyết tật sẽ có thêm cơ hội tìm việc, tự nuôi sống bản thân, và quan trọng nhất là tự tin hơn trong cuộc sống", thầy Hải chia sẻ về cơ duyên đến với những lớp học thiện nguyện.

Những lớp học của thầy Hải không chỉ đơn thuần là nơi truyền đạt kiến thức về tin học mà còn là nơi ươm mầm hy vọng, khơi dậy sự tự tin cho những học viên đặc biệt. Với sự tận tâm, nhiệt tình và phương pháp giảng dạy gần gũi, dễ hiểu, thầy Hải đã giúp người khuyết tật tiếp cận với công nghệ, mở ra những cơ hội mới trong học tập và cuộc sống. Không ít học trò sau này quay trở lại hỗ trợ thầy đứng lớp, như một sự tiếp nối đẹp đẽ của lòng biết ơn và sự sẻ chia. Thế nhưng, vì thiếu kinh phí duy trì, lớp học hiện đã phải tạm ngưng hoạt động, để lại nhiều trăn trở cho những người từng gắn bó với nơi này.

Không dừng lại ở việc dạy học, thầy Hải còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện dành cho người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những chương trình thường niên như Trung thu yêu thương, Giáng sinh sẻ chia hay Xuân yêu thương do thầy và cộng sự tổ chức đã trở thành ký ức ấm áp với nhiều gia đình nghèo và trẻ em khuyết tật.

Mỗi hoạt động không chỉ mang đến niềm vui, mà còn giúp họ cảm nhận được sự quan tâm từ cộng đồng, có thêm tự tin để vượt qua mặc cảm và hòa nhập với xã hội.

Và tham gia Giải vô địch quốc gia - môn Boccia ẢNH: TGCC

Ngoài ra, thầy Hải còn đảm nhiệm một vai trò huấn luyện viên môn thể thao Boccia - một môn thể thao dành cho người khuyết tật - tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình (cũ). Dưới sự hướng dẫn tận tình và tâm huyết của thầy, nhiều bạn trẻ khuyết tật được cải thiện sức khỏe, tham gia thi đấu, giao lưu, phát triển tinh thần đồng đội và cảm nhận niềm vui chiến thắng.

Thầy Hải đã chứng kiến nhiều học viên trưởng thành, thậm chí giành thành tích ấn tượng tại các giải vô địch quốc gia, góp phần tạo dấu ấn cho thể thao người khuyết tật. Nhìn các học trò ngày càng tiến bộ và tự tin khẳng định bản thân, thầy không giấu được niềm hạnh phúc và tự hào.

Với thầy Hải, điều ý nghĩa nhất không chỉ là những tấm huy chương, mà còn là việc lan tỏa thông điệp tích cực đến cộng đồng: người khuyết tật không phải gánh nặng của xã hội, mà hoàn toàn có thể sống độc lập, phát huy năng lực và đóng góp những giá trị tốt đẹp. Thầy tin mỗi người đều có giá trị riêng và xứng đáng được tôn trọng, yêu thương.

Thông qua những lớp học miễn phí, những hoạt động thiện nguyện, thầy hy vọng khơi dậy sự tự tin, xóa bỏ mặc cảm trong lòng những người khuyết tật, giúp họ nhận ra tiềm năng của bản thân và mạnh dạn theo đuổi ước mơ.

“Vì tôi từng là người được giúp đỡ, nên tôi hiểu rõ giá trị của sự cho đi. Tôi luôn tin rằng, khi một trái tim được chạm tới bằng yêu thương, nó sẽ tiếp tục lan tỏa yêu thương ấy đến nhiều người khác”, thầy Hải chia sẻ.