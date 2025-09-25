Từ giọt máu hồng gieo mầm yêu thương

Với anh Đoàn Xuân Lộc (sinh năm 1994 ở xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam - nay là xã Xuân Phú, TP. Đà Nẵng), những giọt máu hồng không chỉ cứu sống người bệnh mà còn là hạt mầm nuôi dưỡng niềm tin, lan tỏa lòng nhân ái trong xã hội.

Hành trình bắt đầu từ một cuộc gọi khẩn cấp

Năm 2012, vừa rời ghế trường THPT, Lộc ra Đà Nẵng học đại học và thường xuyên tham gia hoạt động Đoàn. Đến năm 2016, ra trường và vào làm công tác Đoàn tại xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, Quảng Nam (cũ). Lúc ấy, phong trào hiến máu tình nguyện trong thanh niên địa phương còn khá mới mẻ nhưng Lộc nhanh chóng tìm thấy ở đó một sứ mệnh riêng cho mình.

Ký ức khó quên nhất của anh là một buổi sáng tinh mơ, điện thoại reo vang, đầu dây bên kia là người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Sản - Nhi Đà Nẵng cầu cứu: "Anh ơi, con em cần gấp máu, xin hãy giúp em!". Không kịp suy nghĩ, Lộc tức tốc gọi thêm vài bạn trẻ trong Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Quế Xuân 2 rồi chạy đến bệnh viện. Thế nhưng, khi vừa đến nơi, tin nhắn bất ngờ gửi đến: "Em cảm ơn anh, con em mất rồi".

Giây phút ấy, Lộc lặng người. Anh kể: "Chỉ chậm vài phút thôi mà một sinh mạng không còn nữa. Từ đó, tôi hiểu hiến máu khẩn cấp quý giá đến mức nào". Chính nỗi day dứt ấy đã thôi thúc anh bền bỉ đồng hành cùng hành trình trao đi giọt máu hồng suốt hơn một thập kỷ qua.

Đoàn Xuân Lộc nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

"Người giữ lửa" của Ngân hàng máu sống Quế Xuân 2

Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Quế Xuân 2 được thành lập năm 2011, xuất phát từ một câu chuyện có thật: trong ngày 29 Tết năm 2010, khi một nữ đoàn viên địa phương rơi vào tình trạng nguy kịch vì thiếu máu, gần 20 thanh niên lập tức rời mâm cơm tất niên, vượt hơn 40 km ra Đà Nẵng hiến máu cứu sống chị.

Từ nghĩa cử ấy, câu lạc bộ (CLB) ra đời, quy tụ những trái tim tình nguyện, sẵn sàng cho đi bất cứ lúc nào bệnh nhân cần. Gia nhập CLB từ năm 2012, Lộc dần trở thành một trong những hạt nhân nòng cốt, giữ vai trò Phó chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm CLB, phụ trách vận động và kết nối hiến máu khẩn cấp. Nếu ngày đầu ra mắt, CLB có 45 thành viên thì đến nay con số ấy đã tăng lên 150. Đó không chỉ là sự lớn mạnh về số lượng mà còn là minh chứng cho sức lan tỏa của nghĩa cử hiến máu tình nguyện trong cộng đồng. Lộc chính là một trong những "người truyền lửa", góp phần thắp lên tinh thần đoàn kết để ngày càng nhiều bạn trẻ sẵn sàng trao đi giọt máu hồng của mình.

Hơn 14 năm qua, anh cùng các thành viên đã góp trên 1.500 đơn vị máu nóng cho bệnh nhân trong và ngoài địa phương, hỗ trợ kịp thời cho hàng trăm ca cấp cứu, tai nạn, sản khoa. Đặc biệt, chỉ tính riêng từ đầu năm 2025, CLB đã kịp thời vận động, cung cấp hơn 200 đơn vị máu nóng cho các bệnh viện lớn trong khu vực. "Ở đâu có bệnh nhân cần, bất kể đêm hay ngày, chúng tôi đều cố gắng có mặt", Lộc chia sẻ.

Đoàn Xuân Lộc là minh chứng sinh động cho sức mạnh của tuổi trẻ khi biết sống vì cộng đồng ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Những lần lặng im sau một chặng đường dài

Không phải chuyến đi nào cũng kết thúc bằng nụ cười. Lộc nhớ mãi một đêm muộn năm 2019, khi anh cùng hai thành viên khác vội vã bắt xe vào Bệnh viện Đa khoa Tam Kỳ. Mọi thủ tục diễn ra chớp nhoáng, chỉ còn chờ lấy máu. Nhưng đúng lúc ấy, người nhà bệnh nhân bước vào, nghẹn ngào: "Ba em mất rồi, các anh không cần hiến nữa, em cảm ơn".

Đêm đó, cả nhóm lặng lẽ trở về. Không ai nói một lời. Với Lộc, đó là những giây phút day dứt nhưng cũng nhắc nhở anh rằng: mỗi phút giây chần chừ có thể đánh đổi bằng cả một sinh mạng.

Tính đến nay, Lộc đã trực tiếp hiến máu hơn 30 lần, phần lớn là hiến máu nóng, khẩn cấp. Mỗi lần nằm xuống ghế hiến, anh đều cảm nhận rõ nhịp đập của trái tim mình cùng dòng máu đang trao đi sự sống.

"Sau mỗi lần hiến, tôi thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc. Bởi biết đâu, chính những giọt máu ấy giúp một người mẹ qua cơn sinh tử, một em bé tiếp tục được lớn lên hay một bệnh nhân tai nạn có cơ hội trở về với gia đình", Lộc tâm sự.

Với Lộc, hiến máu không chỉ là trách nhiệm công dân, mà còn là cách anh định nghĩa hạnh phúc: hạnh phúc là khi được cho đi.

Tặng quà cho các em thiếu nhi vùng cao nhân dịp Tết thiếu nhi ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Lan tỏa từ những hạt mầm thiện nguyện

Không chỉ gắn bó với hiến máu, CLB Ngân hàng máu sống Quế Xuân 2 còn đều đặn tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện: "Kết nối yêu thương" đến với trẻ em vùng cao; Bếp ăn 0 đồng, vận động hỗ trợ gia đình khó khăn hay "Thanh niên liên kết chia sẻ"… Lộc luôn là người đứng sau, kết nối bạn bè, vận động nhà hảo tâm, trực tiếp mang những phần quà đến tận tay người cần.

Anh quan niệm: "Máu cứu người là khẩn cấp nhưng yêu thương đâu chỉ dừng lại ở máu. Chúng tôi còn có thể san sẻ bằng một bữa cơm, một chiếc áo ấm hay đơn giản là nắm tay ai đó khi họ yếu lòng".

Tặng quà cho các em thiếu nhi vùng cao nhân dịp Tết Nguyên đán ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Nỗ lực ấy không chỉ được cộng đồng ghi nhận mà còn được các cấp, các tổ chức tuyên dương. Năm 2022 và 2024, CLB Ngân hàng máu sống Quế Xuân 2 liên tiếp nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam vì thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện. Năm 2023, bản thân Lộc được trao Giải thưởng "15 tháng 10" của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam - một trong những phần thưởng cao quý dành cho thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu toàn quốc.

Dù vậy, khi nhắc đến những thành tích này, Lộc chỉ cười hiền: "Khen thưởng là động lực nhưng niềm vui lớn nhất vẫn là khi thấy bệnh nhân hồi sinh, thấy gia đình họ vỡ òa trong nước mắt hạnh phúc".

Ước mơ nối dài hành trình yêu thương

Hiện nay, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú và thị trấn Hương An sáp nhập thành xã Xuân Phú (TP.Đà Nẵng), quy mô hoạt động của CLB rộng lớn hơn. Điều Lộc trăn trở nhất là làm sao củng cố tổ chức, phát triển thêm nhiều thành viên mới để sẵn sàng đáp ứng những ca cấp cứu khẩn cấp.

"Chúng tôi mong muốn xây dựng một mạng lưới hiến máu tình nguyện rộng khắp, nơi bất cứ bệnh viện nào trong khu vực khi cần đều có thể kết nối ngay. Đó không chỉ là cứu người hôm nay mà còn là gieo những hạt giống nhân ái cho thế hệ trẻ mai sau", anh chia sẻ.

Có thể nói, hành trình của Đoàn Xuân Lộc là minh chứng sinh động cho sức mạnh của tuổi trẻ khi biết sống vì cộng đồng. Từ những giọt máu hồng thầm lặng, anh đã góp phần níu giữ sự sống cho hàng trăm bệnh nhân, đồng thời lan tỏa thông điệp nhân ái đến nhiều bạn trẻ.

Mỗi lần nhắc đến phương châm "Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại", Lộc lại mỉm cười. Bởi với anh, điều đẹp đẽ nhất không phải là những lần được tôn vinh mà chính là khoảnh khắc thấy một người được sống thêm, thấy một gia đình được đoàn tụ.

Và từ những giọt máu hồng lặng lẽ ấy, tình yêu thương vẫn đang được anh gieo trồng, để lan tỏa, để nảy nở, để nuôi dưỡng niềm tin vào điều tốt đẹp giữa cuộc đời này.