Thời sự Pháp luật

Tuấn 'Gốm', chủ quán karaoke Monaza, cùng nhiều nhân viên bị tạm giữ hình sự

Trần Cường
Trần Cường
01/12/2025 06:33 GMT+7

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự chủ quán karaoke Monaza và nhiều người điều hành, quản lý và nhân viên của quán sau khi phát hiện hàng loạt sai phạm.

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 18.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan kiểm tra quán karaoke Monaza tại số 194 Trần Duy Hưng (P.Yên Hòa, Hà Nội) do Tuấn "Gốm" (tức Hồ Anh Tuấn, 48 tuổi, trú P.Hà Đông, Hà Nội) làm chủ.

Tuấn 'Gốm', chủ quán karaoke Monaza, cùng nhiều nhân viên bị tạm giữ hình sự- Ảnh 1.

Các nghi phạm bị tạm giữ

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Thời điểm kiểm tra, 11 phòng hát đang hoạt động, trong đó 4 phòng có sử dụng "bóng cười" (khí N2O).

Qua test nhanh, cảnh sát xác định một nữ nhân viên và 4 khách dương tính với chất ma túy. Cảnh sát đã thu giữ 83 bình "khí cười" N2O, đồng thời đưa 169 người liên quan, gồm 140 nhân viên và 29 khách về trụ sở để làm việc.

Tuấn 'Gốm', chủ quán karaoke Monaza, cùng nhiều nhân viên bị tạm giữ hình sự- Ảnh 2.

Tang vật thu giữ tại quán karaoke Monaza

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Căn cứ tài liệu thu được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự 18 người để điều tra các hành vi buôn bán hàng cấm, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đánh bạc. Trong số nghi phạm có Tuấn "Gốm", 2 người điều hành quán, một quản lý quán cùng nhiều nhân viên của quán.

Công an Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ việc.

Karaoke Monaza là một trong số cơ sở kinh doanh dịch vụ có quy mô khá lớn trên trục đường Trần Duy Hưng. 

Thời điểm dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, cơ sở này nhiều lần mở cửa "chui" để đón khách khiến cơ quan chức năng phải căng 2 lều bạt trước quán để kiểm soát, xử lý.

