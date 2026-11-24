Tùng Dương thẳng thắn nói về xu hướng làm mới văn hóa truyền thống của lớp nghệ sĩ trẻ hiện nay

Ảnh: NVCC

Gốc rễ văn hóa càng sâu, sức vươn càng mạnh

Nhìn lại hành trình nhiều năm đồng hành với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của thanh niên, ca sĩ Tùng Dương cho rằng người trẻ luôn là lực lượng tiên phong trong việc kiến tạo những giá trị mới cho xã hội. Với anh, đồng hành cùng thế hệ trẻ không chỉ là trách nhiệm của người làm nghề mà còn là cơ hội lan tỏa tinh thần dấn thân, khát vọng vượt qua giới hạn và tình yêu văn hóa dân tộc.

Từng kiên định với con đường nghệ thuật riêng và đối diện không ít hoài nghi trước khi nhận được sự đón nhận của công chúng, Tùng Dương thấu hiểu những trăn trở của người trẻ trên hành trình khẳng định bản thân. Anh chia sẻ: "Tôi hiểu rằng tuổi trẻ cần được khích lệ để dám nghĩ, dám làm và dám khác biệt. Nhưng khác biệt phải đi cùng tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm".

Theo giọng ca Tái sinh, tình yêu nước của người trẻ hôm nay không nhất thiết phải thể hiện qua những hành động lớn lao, mà còn bắt đầu từ cách mỗi người trân trọng tiếng Việt, gìn giữ di sản và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng. Năng lượng và tư duy mới của thế hệ trẻ cũng là nguồn cảm hứng để anh tiếp tục làm mới mình trong nghệ thuật.

Là nghệ sĩ có nhiều dịp hợp tác với các gương mặt Gen Z, Tùng Dương đánh giá cao sự tự tin, nhạy bén và khả năng sáng tạo của thế hệ này. Anh cũng thừa nhận bản thân học hỏi được nhiều điều từ những lần kết hợp với nghệ sĩ trẻ.

Giọng ca Chiếc khăn piêu cho rằng sự nổi tiếng có thể đến rất nhanh, nhưng giá trị đích thực chỉ có thể được bồi đắp bằng thực lực, tri thức và chiều sâu văn hóa Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, theo nam ca sĩ, môi trường giải trí phát triển nhanh cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về thực lực và chiều sâu đối với người làm nghệ thuật. Sự nổi tiếng có thể đến nhanh, nhưng giá trị bền vững phải được xây dựng bằng tri thức, chuyên môn và nền tảng văn hóa.

"Các bạn có thể thử nghiệm bất kỳ thể loại âm nhạc nào, nhưng đừng biến bản sắc dân tộc thành một thứ trang sức mang tính hình thức", anh nhấn mạnh.

Tùng Dương cho rằng việc đưa chất liệu truyền thống vào sáng tạo đương đại không thể chỉ dừng ở việc sử dụng một vài hình ảnh, âm thanh hay biểu tượng văn hóa làm điểm nhấn. Người nghệ sĩ cần tìm hiểu, thấu hiểu và có tình yêu với di sản trước khi khai thác, phát triển bằng ngôn ngữ nghệ thuật mới.

"Muốn làm mới di sản, trước hết phải hiểu và yêu di sản. Gốc rễ càng sâu, sức vươn càng mạnh. Tôi mong nghệ sĩ trẻ bước ra thế giới không phải với tâm thế trở thành bản sao của ai đó, mà bằng một bản sắc Việt Nam độc đáo, tự tin và đầy kiêu hãnh", nam ca sĩ bày tỏ.

Muốn vươn ra thế giới, nghệ thuật Việt cần chiều sâu văn hóa

Tùng Dương cho rằng sự giao thoa giữa nghệ thuật và công nghệ sẽ mở ra nhiều cơ hội đưa văn hóa Việt đến gần hơn với công chúng trẻ Ảnh: NVCC

Bên cạnh yếu tố con người, Tùng Dương nhận định sự kết hợp giữa âm nhạc với công nghệ, điện ảnh, nghệ thuật thị giác và các lĩnh vực giải trí mới đang mở ra thêm cơ hội đưa văn hóa truyền thống đến gần công chúng trẻ. Nghệ thuật ngày nay không còn bó hẹp trong những loại hình riêng biệt mà ngày càng có sự kết nối giữa nhiều lĩnh vực.

Theo nam ca sĩ, những câu chuyện lịch sử, truyền thuyết hay chất liệu âm nhạc dân gian Việt Nam có thể được tái hiện qua ngôn ngữ điện ảnh, công nghệ hiện đại và các sản phẩm giải trí tương tác. Nếu được đầu tư bài bản về nội dung lẫn hình thức, những chất liệu này có thể tạo ra trải nghiệm mới cho khán giả trong nước, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận công chúng quốc tế.

Điều quan trọng, theo anh, là đưa di sản vào đời sống đương đại, để những giá trị truyền thống tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo, thay vì chỉ hiện diện trong các không gian bảo tồn.

Dù vậy, Tùng Dương lưu ý công nghệ không thể thay thế tư tưởng nghệ thuật và cảm xúc của người sáng tạo. "Công nghệ phải phục vụ tư tưởng nghệ thuật, chứ không thể thay thế linh hồn của tác phẩm. Một sản phẩm dù hào nhoáng đến đâu cũng khó có sức sống lâu dài nếu thiếu chiều sâu văn hóa và cảm xúc chân thực. Tôi tin rằng sự kết hợp giữa sáng tạo nghệ thuật và công nghệ chính là một trong những chìa khóa để phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam", anh nói.

Hướng tới giai đoạn phát triển mới của văn hóa Việt Nam, Tùng Dương kỳ vọng nghệ thuật được nhìn nhận đúng vai trò, không chỉ là nhu cầu tinh thần mà còn là nguồn lực cho phát triển kinh tế, xây dựng sức mạnh mềm và nâng cao vị thế quốc gia.

Theo anh, công nghiệp văn hóa không thể phát triển chỉ bằng nỗ lực riêng lẻ của từng nghệ sĩ, mà cần một hệ sinh thái sáng tạo chuyên nghiệp, nơi chính sách, đầu tư, bản quyền và cơ sở hạ tầng được kết nối hiệu quả.

Nam ca sĩ mong muốn Việt Nam có thêm những không gian biểu diễn đạt chuẩn quốc tế, cơ chế bảo vệ bản quyền được thực thi nghiêm túc, chính sách khuyến khích đầu tư vào nghệ thuật và các quỹ hỗ trợ những dự án sáng tạo có giá trị lâu dài.

Nam ca sĩ kỳ vọng nghệ thuật Việt Nam có thêm những không gian sáng tạo và cơ chế hỗ trợ để phát triển bền vững ẢNH: NVCC

Tuy nhiên, anh nhấn mạnh chính sách hỗ trợ chỉ là một phần của bài toán. Nghệ sĩ cũng phải ý thức rõ trách nhiệm nghề nghiệp, nghiêm túc trong lao động sáng tạo, không dễ dãi với sản phẩm và chạy theo những giá trị nhất thời.

"Tôi mong nghệ thuật Việt Nam không chỉ tạo ra những hiện tượng, mà còn kiến tạo được những di sản mới cho tương lai. Một quốc gia có nền văn hóa mạnh là quốc gia biết trân trọng quá khứ, làm chủ hiện tại và đủ khát vọng để sáng tạo những giá trị cho nhiều thế hệ mai sau", Tùng Dương chia sẻ.