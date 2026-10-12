Tuyến giữa đội tuyển Việt Nam cần tiếp tục làm mới

V ẤN ĐỀ Ở FIFA ASEAN C UP 2026

Ở FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển VN bước vào giải trong tình trạng thiếu hụt ngay khu trung tuyến, nếu không muốn nói là khủng hoảng. Quang Hải vắng mặt trước ngày lên đường, buộc ban huấn luyện phải gọi bổ sung gấp Minh Khoa để lấp vào khoảng trống. Những cái tên đáng tin cậy còn lại là Hoàng Đức và Thành Long, nhưng Hoàng Đức khi đó cũng chưa thực sự khỏe mạnh, vừa bình phục chấn thương sau ASEAN Cup 2026.

Hoàng Đức (phải) cần người “chia lửa” sau quãng thời gian cày ải không biết mệt mỏi ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trước bài toán nhân sự mỏng, HLV Kim Sang-sik đã thử nhiều phương án xoay tuyến giữa nhưng đều chưa mang lại hiệu quả như mong đợi. Phương án kéo Đỗ Hoàng Hên về đá cặp cùng Thành Long ở trung tâm hàng tiền vệ không tạo được sự ổn định cần thiết. Thậm chí, ở cuộc đối đầu Thái Lan, ông Kim còn đẩy Cao Pendant Quang Vinh (một hậu vệ cánh trái) lên đá tiền vệ trung tâm, nhưng cách bố trí này cũng không phát huy tác dụng. Trong khi đó, Minh Khoa dù chỉ mới được gọi bổ sung và vừa trở lại sau thời gian dài chấn thương, đã chơi tròn vai, có một số điểm sáng nhất định. Tuy nhiên, vì mới trở lại sau chấn thương dài hạn, tiền vệ này vẫn chưa thể hiện được hết năng lực thực sự của mình.

Nhìn chung, ông Kim đã chọn những phương án an toàn ở FIFA ASEAN Cup 2026. Ông đặt niềm tin vào Minh Khoa, một cầu thủ từng được nhà cầm quân Hàn Quốc triệu tập và thể hiện tốt vào năm ngoái, bất chấp việc tiền vệ này đang chơi ở giải hạng nhất. Tiếp theo đó, ông tận dụng những cầu thủ đa năng như Hoàng Hên, Quang Vinh, chỉ tiếc là hiệu quả chưa đạt như mong đợi.

C HỜ NHỮNG LÀN GIÓ MỚI

Giữa lúc các phương án cũ chưa mang lại lời giải thỏa đáng, một số gương mặt khác tại V-League đang cho thấy sự ổn định đáng để ban huấn luyện đội tuyển VN cân nhắc. Nổi bật trong số đó là Nguyễn Đức Phú, người đang chơi rất ổn định trong màu áo CLB Công an TP.HCM. Ở trận gặp Ratchaburi, một đội bóng mạnh của Thái Lan, Đức Phú thể hiện hình ảnh một "máy quét" ấn tượng ở khu trung tuyến, là cầu thủ chạy nhiều nhất của CLB Công an TP.HCM trong trận đấu đó. Cầu thủ trưởng thành từ lò PVF góp công không nhỏ trong trận hòa của đại diện VN trong lần đầu đá giải Shopee Cup.

Một cái tên khác cũng đáng chú ý là Nguyễn Đức Chiến, tiền vệ giàu kinh nghiệm và chơi ổn định trong màu áo CLB Ninh Bình. Điểm đặc biệt ở Đức Chiến là sự ăn ý với Hoàng Đức, khi cả hai là đồng đội từ thời còn khoác áo CLB Thể Công Viettel cho đến hiện tại, yếu tố có thể giúp họ kết hợp nhanh hơn nếu cùng được triệu tập lên đội tuyển. Đây cũng là điểm cộng quan trọng trong bối cảnh đội VN cần những mối liên kết sẵn có để không phải mất nhiều thời gian làm quen, nhất là khi quỹ thời gian chuẩn bị cho Asian Cup 2027 không còn nhiều. Cả Đức Phú, Đức Chiến đều là mẫu cầu thủ mà đội tuyển VN đang thiếu ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Ngoài ra, những gương mặt đã thể hiện tốt ở U.23 VN như Quốc Cường (CLB Công an TP.HCM), Xuân Bắc (CLB CAND) hay Quang Vinh (SLNA) cũng là những phương án đáng để thử nghiệm trong thời gian tới, giúp ông Kim có thêm dữ liệu thực tế trước khi chốt danh sách cuối cùng.

Nhìn chung, đợt tập trung FIFA Days tháng 11, với giải tam hùng trên sân Thiên Trường, là thời điểm phù hợp để ông Kim tính đến việc cho Hoàng Đức và Thành Long nghỉ ngơi, dưỡng sức sau một giai đoạn thi đấu dày đặc. Đây cũng là cơ hội để ban huấn luyện thử nghiệm những gương mặt chưa có nhiều cơ hội ở đội tuyển VN, hoặc thậm chí những nhân tố hoàn toàn mới. Khi Asian Cup 2027 chỉ còn 3 tháng nữa diễn ra, việc sớm tìm thêm phương án cho tuyến giữa là bước chuẩn bị cần thiết để đội tuyển VN tự tin hơn trước những đối thủ mạnh như Hàn Quốc, UAE.