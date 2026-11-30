U.17 VN đã biết được thế nào là nền tảng kỹ thuật cá nhân hoàn hảo và khả năng phối hợp hiện đại của cả một tập thể trong cuộc đối đầu với U.17 Bỉ. Chúng ta cũng biết thế nào là đối đầu trực tiếp về sức mạnh thể chất và sự thua thiệt trong cuộc chiến trên không với U.17 New Zealand. Nguyễn Lực và các đồng đội cũng đã cảm nhận được sức mạnh toàn diện của một ứng cử viên cho chức vô địch khi đối đầu với U.17 Mali. Tất cả đều là những trải nghiệm vô giá và những bài học vô cùng toàn diện mà chỉ ở sân chơi U.17 World Cup mới có.

Vậy U.17 VN đã học được gì ở đó? Thứ nhất là bản lĩnh vượt qua áp lực tâm lý khi lần đầu bơi ở "biển lớn", cùng với đó là khả năng chịu đựng sức ép đến từ những đối thủ mạnh. Lần đầu tham dự một đấu trường lớn như World Cup, các cậu bé của HLV Roland đã nhập cuộc bình tĩnh, tự tin, không hề có dấu hiệu ngợp hay run sợ. Ý thức chấp hành kỷ luật đấu pháp của các cầu thủ cũng cực kỳ nghiêm túc và chính xác. Nhìn một cách tổng thể, tất cả nhân tố của U.17 VN tham gia giải đấu lần này, dù chính thức hay dự bị, đều đã chơi đúng phong độ và yêu cầu đặt ra của các thầy. Thậm chí một số cá nhân đã có những màn trình diễn ấn tượng, tiếp cận trình độ những cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá thế giới. Chẳng hạn vai trò của thủ lĩnh hàng phòng ngự Anh Khoa, phẩm chất kỹ thuật của Nguyễn Lực, tốc độ của Đại Nhân, hay sự đột biến của Duy Khang.

U.17 VN (trái) tạo dấu ấn nhất định khi lần đầu dự World Cup U.17 ẢNH: VFF

Thứ hai là sự ứng biến và thích nghi tốt với lối chơi và sức mạnh vượt trội của đối phương. Cách U.17 VN dùng các tình huống cố định để hạn chế và gây khó khăn cho U.17 Bỉ - á quân châu Âu - là rất ấn tượng. Cách Đại Nhân, Nguyễn Lực dùng những pha phối hợp ngắn, nhanh, nhỏ, nhuyễn để vượt qua hàng phòng ngự cao to và giàu sức mạnh của U.17 New Zealand khiến khán giả thích thú. Điều đó cho thấy sự tìm tòi, phân tích kỹ lưỡng của ban huấn luyện cũng như khả năng chuyên môn khá toàn diện của các cầu thủ lứa tuổi trẻ, đã đáp ứng được yêu cầu cao của kỷ luật chiến thuật.

Yếu tố thứ ba và cũng là sự khác biệt lớn, đó là tâm thế dám chơi và dám chủ động kiểm soát bóng chơi đôi công với những đối thủ mạnh. Điều này được thể hiện rõ trong cả trận gặp U.17 New Zealand hay thời gian cuối ở cuộc đối đầu với Bỉ. Cho dù dấu ấn về mặt chuyên môn là chưa rõ ràng, nhưng ý thức về triết lý chơi bóng hay nỗ lực của các cầu thủ là những yếu tố đáng được ghi nhận. Bởi trước đó, những dấu ấn lớn nhất của bóng đá VN tại đấu trường quốc tế chỉ là lối chơi phòng ngự phản công chặt chẽ và hiệu quả. Thế nên việc thầy Roland dám cho các cầu thủ chơi đôi công, và Anh Khoa cùng các đồng đội một vài thời điểm thực hiện được điều đó trước những đối thủ mạnh đã là những chi tiết cần được ghi nhận.