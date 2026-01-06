Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao

U.23 Jordan tính rất kỹ khi đấu U.23 Việt Nam, xem đại chiến trên các kênh nào?

Văn Trình
Văn Trình
06/01/2026 10:57 GMT+7

U.23 Jordan bước vào trận ra quân gặp U.23 VN với hành trang là một hệ thống thi đấu kỷ luật, nền tảng thể lực vượt trội và bản lĩnh được kế thừa từ thành công của bóng đá nước này. Đây là đối thủ không ồn ào, nhưng tiềm ẩn nhiều thách thức cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Lần thứ 7 góp mặt tại sân chơi châu Á, U.23 Jordan không còn bị xem là ẩn số. Những thành công liên tiếp của đội tuyển quốc gia đã tạo ra nền tảng niềm tin vững chắc cho thế hệ kế cận. U.23 Jordan là lực lượng chuyển tiếp quan trọng, vừa phục vụ mục tiêu trước mắt, vừa hướng tới việc bổ sung nhân sự cho World Cup 2026. Dưới sự dẫn dắt của HLV Najhi, U.23 Jordan đề cao kỷ luật chiến thuật, nền tảng thể lực và tính tổ chức. Dù vắng một số nhân tố đáng chú ý do giải đấu không nằm trong lịch FIFA, nhưng truyền thông Jordan vẫn đánh giá lực lượng hiện tại đủ chiều sâu. Trang Win Win nhận định: "U.23 Jordan không phụ thuộc vào cá nhân, mà được xây dựng dựa trên hệ thống".

U.23 Jordan tính rất kỹ khi đấu U.23 Việt Nam, xem đại chiến trên các kênh nào?- Ảnh 1.

Đội trưởng U.23 Việt Nam Văn Khang và đội phó Đình Bắc

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Các trận giao hữu trong đợt tập huấn tại Qatar phần nào cho thấy điều đó. Việc cầm hòa U.23 Uzbekistan và U.23 Nhật Bản giúp U.23 Jordan kiểm chứng khả năng đứng vững trước những đối thủ có tốc độ, kỹ thuật và cường độ thi đấu cao. Đáng chú ý, bàn thắng vào lưới U.23 Nhật Bản được ghi bởi Al-Fakhoury - tiền đạo đang nổi lên như điểm tựa lớn nhất trên hàng công. Al-Fakhoury có khả năng làm tường, di chuyển thông minh và tận dụng cơ hội tốt, rất phù hợp với lối chơi ưu tiên hiệu quả của U.23 Jordan. Ở khâu phòng ngự, U.23 Jordan duy trì cấu trúc tương đối chặt chẽ. Họ không dâng cao một cách mạo hiểm, mà giữ cự ly đội hình trung bình, ưu tiên bọc lót và kiểm soát không gian trước vòng cấm. Tuyến giữa đóng vai trò then chốt trong việc phá nhịp đối phương và đảm bảo sự cân bằng khi chuyển trạng thái.

Hôm nay U.23 Việt Nam gặp Jordan Thi đấu chặt chẽ chờ cơ hội tạo bất ngờ

U.23 Jordan tính rất kỹ khi đấu U.23 Việt Nam, xem đại chiến trên các kênh nào?- Ảnh 2.

U.23 Jordan tập luyện tại Ả Rập Xê Út từ ngày 2.1

ẢNH: JFA

Điểm cốt lõi trong sức mạnh của U.23 Jordan nằm ở tính tổ chức và kiểm soát trận đấu. Đội bóng trẻ Tây Á không đặt nặng việc giữ bóng, mà chủ động nhường thế trận trong những thời điểm cần thiết để chờ cơ hội phản công. Về mặt tinh thần, U.23 Jordan nhận được sự hậu thuẫn đáng kể từ đội tuyển quốc gia. Chuyên gia Abu Adi al-Qatami đánh giá: "U.23 Jordan dự giải châu Á lần này là một thế hệ rất đặc biệt, giàu khát vọng và quyết tâm, lại được chuẩn bị trong thời gian dài. Ngoài ra, sự hiện diện của Giám đốc kỹ thuật Al-Salami còn tạo ra áp lực tích cực cho các cầu thủ trẻ".

Theo trang Al Neshama, U.23 Jordan đặt mục tiêu thắng U.23 VN, nhưng sẽ tiếp cận trận đấu theo hướng thận trọng. Thầy trò HLV Najhi xem đây là cuộc đấu mang tính chiến lược, trong đó việc duy trì sự ổn định ở 60 - 70 phút đầu được ưu tiên hơn tìm kiếm bàn thắng sớm. U.23 Jordan có thể chủ động lùi thấp đội hình, siết chặt trung tuyến nhằm hạn chế không gian chơi bóng của U.23 VN. Đại diện Tây Á sẽ chờ thời cơ từ phản công biên và bóng bổng. Với ưu thế thể hình và khả năng tranh chấp, các pha tạt sớm, tình huống cố định và bóng hai được xem là phương án chủ đạo.

Trận đấu giữa U.23 VN và U.23 Jordan phát trên các nền tảng của TV360, VTV5, VTV Cần Thơ, VTVgo, HTV...


