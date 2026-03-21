U.23 Việt Nam: Chờ những nhân tố mới tỏa sáng

N HIỀU TÍN HIỆU TÍCH CỰC

Chiều 20.3, đội tuyển U.23 VN đã hoàn tất buổi tập thứ 4 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN. Đây cũng là buổi tập cuối cùng của các cầu thủ nhóm 1, trước khi U.23 VN đón 6 cái tên Bảo Long, Bá Đạt, Anh Tuấn (PVF-CAND), Công Phương (Thể Công Viettel), Thành Trung, Văn Thuận (Ninh Bình) đến tập trung. Dự kiến, HLV Đinh Hồng Vinh sẽ tổ chức một buổi thi đấu nội bộ vào ngày 21.3, trước khi chốt danh sách 25 cầu thủ bay sang Trung Quốc chuẩn bị cho giải giao hữu CFA Team China 2026 ở Tây An.

U.23 VN đang tích cực chuẩn bị để trình làng những nhân tố mới Ảnh: Minh Tú

Trong đợt này, HLV Đinh Hồng Vinh sẽ đánh giá, phát hiện những gương mặt mới lần đầu góp mặt ở đội tuyển U.23 VN. Đây là việc HLV Đinh Hồng Vinh đã quen làm vì đúng 1 năm trước HLV Kim Sang-sik từng ủy quyền để HLV Đinh Hồng Vinh thực hiện công việc tương tự.

Ở giải CFA Team China vào tháng 3.2025, khi hàng loạt trụ cột vắng mặt vì được đôn lên đội tuyển quốc gia, U.23 VN đã trình làng Cao Văn Bình, Hiểu Minh, Văn Trường, Quốc Việt, Thanh Nhàn, Lê Viktor.

Trước khi lên đường sang Trung Quốc thi đấu, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: "Những ngày vừa qua, các buổi tập có chất lượng rất tốt. Các cầu thủ thể hiện tinh thần nghiêm túc, tích cực và khát khao thể hiện. Nhóm trụ cột chưa tập trung do đang thi đấu Cúp quốc gia dự kiến sẽ hội quân cùng đội U.23 VN vào ngày 22.3. Vì vậy, đợt này là cơ hội để các cầu thủ trẻ và nhân tố mới thể hiện năng lực, hòa nhập với lối chơi chung. Sau đó, ban huấn luyện sẽ chốt danh sách dựa trên quá trình tập luyện và đánh giá tổng thể. Đội hình sẽ là sự kết hợp giữa những cầu thủ có kinh nghiệm và các nhân tố mới. Điểm đáng chú ý là sự cạnh tranh khá tốt ở nhiều vị trí, tạo ra sự cân bằng và linh hoạt cho đội".

C HỜ BẤT NGỜ TỪ U.23 VN

Nhóm cầu thủ tập trung muộn và những gương mặt quen thuộc như Quang Kiệt, Minh Tâm (HAGL), Văn Bình, Nguyên Hoàng, Quang Vinh, Long Vũ (SLNA), Đình Hải (CLB Hà Nội)… sẽ tạo ra bộ khung chính cho U.23 VN. Dự kiến, U.23 VN sẽ có 3 trận đấu chất lượng trên đất Tây An, lần lượt gặp U.23 CHDCND Triều Tiên (ngày 25.3), U.23 Thái Lan (28.3) và đội chủ nhà U.23 Trung Quốc (31.3). Đối đầu với những đội bóng mạnh kể trên là một cơ hội quý giá để ban huấn luyện đánh giá năng lực cầu thủ. Đúng 1 năm trước tại CFA Team China tháng 3.2025, U.23 VN đã gây ấn tượng mạnh khi có 3 trận hòa với Uzbekistan, Hàn Quốc và Trung Quốc. Đó là cú hích tinh thần quan trọng, giúp U.23 VN về sau rất tự tin đối đầu các ông lớn và đoạt HCĐ VCK U.23 châu Á 2026.

Đinh Quang Kiệt (trái) là niềm hy vọng ở hàng thủ U.23 Việt Nam

HLV Đinh Hồng Vinh bày tỏ: "Đây là giải đấu rất tốt để U.23 VN cọ xát với các đối thủ mạnh ở khu vực và châu lục như Thái Lan, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên. Mục tiêu của ban huấn luyện là kiểm tra lực lượng, hoàn thiện lối chơi và nâng cao bản lĩnh thi đấu cho đội bóng. Tôi cũng kỳ vọng sẽ có thêm nhiều nhân tố mới thể hiện được khả năng, giống như những gì các lứa trước đã làm được. Trong năm 2026 và năm 2027, U.23 VN sẽ còn một số đợt tập trung nữa theo kế hoạch của VFF. Các đợt tập trung này đã được lên kế hoạch và sẽ được tổ chức kỹ lưỡng nhằm duy trì sự ổn định lực lượng, tiếp tục hoàn thiện lối chơi và chuẩn bị cho các mục tiêu quan trọng phía trước".