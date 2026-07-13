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Ukraine điều tra tập đoàn quốc phòng lớn nhất sau vụ nổ kinh hoàng
Video Thế giới

Ukraine điều tra tập đoàn quốc phòng lớn nhất sau vụ nổ kinh hoàng

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các quan chức cấp cao tại Ukroboronprom, tập đoàn quốc phòng nhà nước của Ukraine, đã vi phạm pháp luật khi cho phép đặt các kho vũ khí ở vùng ngoại ô Vyshneve của thủ đô Kyiv.

Trước đó, Tổng thống Zelensky nói một cuộc điều tra hình sự đã được khởi động sau khi có nhiều vụ nổ lớn ở Vyshneve trong cuộc tấn công tên lửa của Nga gần đây.

Vyshneve, một thị trấn nhỏ ở ngoại ô phía tây Kyiv, đã trải qua một đêm kinh hoàng vào ngày 6.7 khi bị Nga dùng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa không kích trong một cuộc tập kích quy mô lớn vào thủ đô. Một kho đạn dược đã bị đánh trúng, gây ra các vụ nổ thứ cấp. 7 người ở Vyshneve đã thiệt mạng, trong khi 29 người khác bị thương.

Ngày 9.7, Tổng thống Zelensky tiết lộ kho vũ khí này thuộc về Ukroboronprom; đến ngày 11.7, ông nói rằng các lãnh đạo của công ty phải chịu trách nhiệm hình sự vì đã lưu trữ vũ khí trái phép gần khu dân cư.

Ông nhấn mạnh rằng theo quy định của Ukraine, những địa điểm lưu trữ vũ khí và đạn dược phải nằm cách xa các khu dân cư.

Ukraine điều tra tập đoàn quốc phòng lớn nhất sau vụ nổ kinh hoàng - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa chữa cháy tại khu vực trúng tên lửa và máy bay không người lái của Nga, tại ngoại ô thủ đô Kyiv (Ukraine), ngày 6.7.2026

ẢNH: REUTERS

Cơ quan An ninh Nhà nước Ukraine (SBU) đã xác định được những cá nhân chính chịu trách nhiệm vi phạm các lệnh cấm này và cho phép kho Vyshneve hoạt động. Những người này bao gồm người đứng đầu hai doanh nghiệp nhà nước thuộc Ukroboronprom. Các phó giám đốc và các quan chức khác tại công ty cũng đang bị điều tra.

Ukroboronprom, hay còn gọi là Công nghiệp Quốc phòng Ukraine, là nhà sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự chiến lược hàng đầu ở Ukraine. Đây là một tập hợp khoảng 100 doanh nghiệp phát triển và sản xuất vũ khí, thiết bị quân sự và đạn dược, bao gồm tên lửa, UAV và xe bọc thép. Sau chiến dịch quân sự của Nga, công ty này lần đầu tiên lọt vào danh sách 50 công ty quốc phòng lớn nhất thế giới.

Vyshneve là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt không kích của Nga vào Ukraine hôm 6.7. Nhiều vụ nổ thứ cấp đã thiêu trụi nhiều nhà cửa, làm thị trấn mất điện, và hàng trăm cư dân phải sơ tán.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga đang trở nên thường xuyên hơn và gây nhiều thiệt hại hơn khi nguồn cung cấp tên lửa đánh chặn hiệu quả của Ukraine dần cạn kiệt.

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