Ukraine muốn điều kiện gì để nối lại xuất khẩu ngũ cốc?

Trên kênh truyền hình quốc gia, ông Danilov lặp lại tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine rằng “vấn đề đầu tiên là an ninh, vấn đề thứ hai là an ninh và vấn đề thứ ba vẫn là an ninh”.

Dù không giải thích rõ ý nghĩa của chữ “an ninh”, ông Danilov nhấn mạnh “nếu an ninh của Ukraine không được đảm bảo, ngũ cốc sẽ không đi đến đâu hết. Vì đối với tôi, an ninh là vấn đề ưu tiên hàng đầu”.

Tuy nhiên, vị quan chức này khẳng định giới chức Ukraine vẫn ghi nhớ nghĩa vụ của họ và “vấn đề ngũ cốc đang được kiểm soát”. Ông nói “không ai muốn thế giới phải đói bụng”.

Hiện tại, Ukraine và Nga đang cáo buộc lẫn nhau cản trở xuất khẩu ngũ cốc. Kyiv và các đồng minh phương Tây nói Nga chặn các cảng Ukraine ở biển Đen, khiến khủng hoảng lương thực toàn cầu leo thang. Trong khi đó, Moscow phủ nhận cáo buộc này và khẳng định sẵn sàng đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền vận chuyển ngũ cốc. Theo phía Nga, sự gián đoạn là do quân đội Ukraine đã cài thủy lôi dọc đường bờ biển.





Ông Danilov lên án Nga “tạo ra những cản trở giả” vì lợi ích của chính mình, đổ trách nhiệm và “tống tiền” châu Âu.

Ngày 8.6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Ukraine và phương Tây đang “chuyện bé xé ra to” với ngũ cốc Ukraine. Ông cũng lên án các quan chức Ukraine, trong đó có Tổng thống Volodymyr Zelensky, không sẵn sàng bắt đầu quá trình mở khóa các cảng biển.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh nếu Kyiv sẵn sàng rà phá mìn các đường bờ biển, Moscow sẵn sàng hợp tác và thậm chí ra văn bản đảm bảo “không lợi dụng tình huống này vì lợi ích cho chiến dịch quân sự đang diễn ra”.