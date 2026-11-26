Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng làm chủ dự án, trực tiếp quản lý và điều hành; địa điểm triển khai dự án tại P.Hội An, hoạt động hỗ trợ được điều phối thông qua Văn phòng UNESCO tại VN.

Dự án hướng đến xây dựng và xuất bản kế hoạch quản lý rủi ro cho di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An, trên cơ sở thu thập dữ liệu, đánh giá thực trạng nguy cơ, tham vấn chuyên gia và các bên liên quan. Qua đó, tăng cường năng lực chủ động phòng ngừa, giảm thiểu, ứng phó và phục hồi trước tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu và thảm họa do con người gây ra có thể ảnh hưởng đến giá trị di sản.

Chùa Cầu, một trong những di tích cần được bảo vệ trước các rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu ở Hội An ẢNH: HOÀNG SƠN

Các hoạt động được triển khai qua 3 hợp phần. Hợp phần 1 tập trung khảo sát, đánh giá và thu thập cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro; cập nhật thông tin về các mối nguy hiểm, mức độ dễ bị tổn thương và những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến giá trị di sản. Hợp phần 2 tổ chức hội thảo tham vấn với đại diện UNESCO, chuyên gia bảo tồn, chuyên gia khí hậu, cơ quan quản lý thiên tai, các bên liên quan và đại diện cư dân khu phố cổ. Ý kiến đóng góp, phản biện sẽ được tổng hợp, tiếp thu để hoàn thiện kế hoạch. Hợp phần 3 thực hiện biên soạn, chuẩn hóa nội dung theo bộ tiêu chuẩn hướng dẫn của UNESCO; dịch song ngữ Việt - Anh, thiết kế, in ấn và xuất bản.

Kết quả dự án gồm bộ cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro Khu phố cổ Hội An được cập nhật hoàn chỉnh, báo cáo tổng hợp kết quả hội thảo tham vấn chuyên gia và ấn phẩm kế hoạch quản lý rủi ro cho di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An.