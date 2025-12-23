Ước mơ chinh phục biển lớn

T HỪA THẮNG XÔNG LÊN

Năm 2025 quả thực quá đẹp với đội quân trẻ trung do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt khi đã chinh phục tất cả mục tiêu quan trọng mà VFF đặt ra. Những kế hoạch tuyển chọn, tập trung ngắn hạn, dài hạn, đợt tập huấn thi đấu cọ xát với đối thủ mạnh tại Trung Quốc, Qatar giúp ban huấn luyện định hình được bộ khung ưng ý và những mảng miếng chiến thuật một cách rõ ràng, mạch lạc. U.22 VN là đội bóng hiếm hoi của chúng ta có thể triển khai lối chơi kiểm soát bóng, chủ động tấn công với nhiều phương án tiếp cận cầu môn đối phương, đó có thể là khả năng khai thác tình huống cố định một cách hiệu quả với nhiều phương án khác nhau. Chẳng hạn như pha không chiến của Hiểu Minh trong trận gặp Malaysia ở vòng bảng, hay nỗ lực bật cao tranh chấp gây áp lực của Lý Đức khiến hậu vệ Thái Lan lúng túng phản lưới ở trận chung kết SEA Games 33.

U.22 VN ra biển lớn với niềm khát khao chiến thắng ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngoài ra, nhiều miếng đánh biên cũng được nâng cấp với những quả tạt chất lượng từ Phi Hoàng hay những pha tăng tốc ấn tượng và căng ngang của Minh Phúc bên cánh phải. Một điểm đặc biệt khác là khả năng tấn công trung lộ với những đường chuyền phối hợp ngắn nhỏ có độ nhuyễn và tính chính xác cao. Tiêu biểu là pha chọc khe của Thái Sơn cho Đình Bắc băng xuống kiếm phạt đền, hay pha đan lát đẹp mắt dẫn đến bàn thắng của Thanh Nhàn. Tất cả đã tạo nên hàng tấn công đầy màu sắc nhưng cũng rất hiệu quả. Sự đoàn kết, gắn bó, thậm chí là hy sinh của những nhân tố khác để tạo ra đội hình có chiều sâu và nhiều phương án tác chiến.

Thêm một điểm mạnh nữa ở lứa cầu thủ trẻ lần này là yếu tố bản lĩnh và nền tảng thể lực - những điều quan trọng để hy vọng một tập thể trẻ trung có thể tiến xa. Cách mà các học trò ông Kim đối mặt với bầu không khí nghẹt thở tại Bung Karno trong trận chung kết U.23 Đông Nam Á, hay áp lực khủng khiếp tại Rajamangala của người Thái, thực sự khiến người ta khâm phục. Tinh thần, bản lĩnh của Văn Khang và đồng đội được thể hiện một cách rõ ràng và thuyết phục hơn tại SEA Games 33, như cách họ vượt qua U.22 Malaysia nơi vòng bảng, và đặc biệt là cuộc lội ngược dòng lịch sử trận chung kết. Các học trò của thầy Kim đã dũng cảm vượt qua sai lầm, tự tin đối đầu những khó khăn để rồi giành tấm HCV danh giá.

C ẦN HOÀN THIỆN ĐIỂM GÌ ?

Thể hiện sự tiến bộ và trưởng thành, nhưng U.22 VN vẫn còn những khiếm khuyết. Về mặt lực lượng, tuyến giữa vẫn khá mỏng khi thầy Kim chỉ có 3 tiền vệ trung tâm đúng nghĩa. Sau khi Văn Trường bị chấn thương, những trường hợp khác như Công Phương, Lê Phát mới chỉ ở dạng tiềm năng. Quốc Cường tiến bộ ở trận gặp Malaysia, Philippines nhưng lại bị ngợp trong trận chung kết. Trên hàng công, hiệu suất ghi bàn vẫn là mối lo. Ngoài trường hợp xuất sắc của Đình Bắc, những cái tên khác chỉ ở mức trung bình khá; Thanh Nhàn, Văn Thuận phù hợp vào sân ở hiệp 2; Lê Victor, Quốc Việt ở mức tròn vai, còn đội trưởng Văn Khang đang có dấu hiệu sa sút.

Ngày 22.12, HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách U.23 VN với 25 cầu thủ, chuẩn bị cho giải U.23 châu Á. Ngoài lực lượng đã khẳng định được năng lực và bản lĩnh thi đấu qua hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 33, danh sách tập trung được bổ sung thêm hai gương mặt quen thuộc là hậu vệ Lê Văn Hà (Hà Nội) và tiền đạo Bùi Vĩ Hào (Becamex TP.HCM) Ảnh: VFF

Ở tuyến dưới thì có sự chênh lệch trình độ khá lớn giữa chính thức và dự bị. Đó cũng là lý do bộ tứ Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh đã thi đấu gần như đầy đủ số phút của U.22 VN trong suốt năm 2025. Cũng cần nhìn lại hiệp 1 trận chung kết SEA Games 33. Vì sao một đội bóng được đánh giá có bản lĩnh tốt lại có thể tan vỡ và sụp đổ chỉ trong vài phút với những bàn thua liên tiếp. Đây cũng là thời điểm mà hệ thống phòng ngự của U.22 VN lộ ra một số điểm yếu: sự mất tập trung trong tình huống cố định và khả năng hỗ trợ phòng ngự từ xa của các tiền vệ trung tâm khá hạn chế. Những vấn đề này cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc và nhanh chóng để tìm ra phương án giải quyết, bởi chúng ta sẽ gặp thử thách cực lớn với những đối thủ có trình độ cao hơn tại giải U.23 châu Á.