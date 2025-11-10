Uống cà phê trước khi tập bụng có giúp đốt mỡ nhanh hơn?

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Nutrients cho thấy nạp lượng cà phê vừa phải trước khi tập sức bền ở cường độ trung bình có thể giúp tăng ô xy hóa mỡ. Hay nói cách khác, cơ thể dùng nhiều mỡ thừa làm năng lượng hơn trong lúc tập, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Uống cà phê trước khi tập có thể cải thiện hiệu suất vận động và đẩy nhanh quá trình đốt mỡ ẢNH: AI

Cà phê giúp cơ thể huy động năng lượng từ mỡ

Caffeine trong cà phê giúp cơ thể huy động năng lượng từ mỡ thông qua nhiều cơ chế sinh học phức tạp. Trước hết, caffeine kích thích hệ thần kinh giao cảm, làm tăng nồng độ hoóc môn adrenaline trong máu. Hoóc môn này thúc đẩy phân giải chất béo trung tính trong mô mỡ thành a xít béo tự do để cơ thể sử dụng làm năng lượng.

Ngoài ra, caffeine còn làm giãn mạch và tăng lưu lượng máu đến cơ xương. Tác động này giúp ô xy và a xít béo di chuyển nhanh hơn tới cơ vân, từ đó tối ưu hóa quá trình ô xy hóa chất béo.

Caffeine không chỉ tăng khả năng ô xy hóa mỡ mà còn làm tăng lượng ô xy tối đa mà cơ thể có thể hấp thụ. Điều này cho thấy caffeine có thể giúp cơ thể sử dụng nhiều mỡ hơn thay vì carbohydrate, đặc biệt khi tập các bài sức bền cường độ vừa phải. Thêm vào đó, caffeine cũng kích hoạt tế bào cơ, cải thiện khả năng vận chuyển a xít béo tự do tới mô cơ, hỗ trợ đốt mỡ hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, với các bài tập cơ bụng trong thời gian ngắn, cường độ co cơ cao và ít tính liên tục như gập bụng hay plank thì cơ thể chủ yếu sử dụng glycogen thay vì mỡ làm năng lượng. Glycogen là dạng dự trữ của carbohydrate. Do đó, tác dụng hỗ trợ đốt mỡ của caffeine có thể bị hạn chế nếu buổi tập không kéo dài đủ lâu hoặc không kết hợp với chạy bộ, đạp xe hay bơi lội.

Một điều mọi người cần lưu ý là nếu chỉ tập bụng thì hiệu quả kích thích đốt mỡ từ caffeine thường thấp hơn nhiều so với các bài tập sức bền như chạy bộ hoặc đạp xe. Do đó, cách tốt là nên phối hợp tập bụng với cardio nhẹ hoặc plank kéo dài để tối ưu hóa quá trình đốt mỡ khi có caffeine hỗ trợ.

Ngoài ra, mức độ đáp ứng của cơ thể với caffeine ở mỗi người có thể khác nhau, đặc biệt ở những người đã quen uống cà phê hằng ngày. Họ có thể ít cảm nhận được tác dụng kích thích chuyển hóa mỡ hơn người khác.

Cần lưu ý rằng caffeine không thể thay thế chế độ ăn uống và luyện tập tổng thể. Nếu vẫn ăn dư calo hoặc ngủ không đủ thì việc nạp thêm caffeine sẽ không tạo ra khác biệt đáng kể, theo Medical News Today.