'Ca sĩ tỉ đô' Hà Phương: Nếu dính Covid-19 ba mẹ kêu về Việt Nam điều trị

* New York đang là điểm nóng của Covid-19. Là công dân thành phố này, chị có thể chia sẻ về cuộc sống của mình bị xáo trộn thế nào những ngày vừa qua?

Từ bữa giờ Hà Phương cùng gia đình đang ở ngoại ô, không ở trung tâm Manhattan (New York). Gia đình Hà Phương vẫn khỏe, cảm ơn mọi người đã nhắn tin hỏi han. Không ngờ Manhattan (New York) của tôi đã trở thành tâm dịch. Mọi người thật sự lo sợ bởi vì cảm giác corona virus như đang rình rập để xâm nhập vào cơ thể mình. Tất cả buồn vì công việc, học hành, giải trí đều bị ngưng lại. Mọi người cần phải ở trong nhà, tuy tù túng nhưng phải có ý thức để mọi người cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh càng sớm càng tốt.

* Công việc và thu nhập của công dân New York nói chung và gia đình chị đã bị ảnh hưởng trực tiếp thế nào? Chị đánh giá cơn khủng hoảng này hơn hay kém so với hồi năm 2008?

- Đối với những gia đình không phải chạy cơm mỗi tháng thì có thể cầm cự được. Nhưng đối với gia đình phải sử dụng tiền lương để chi tiêu từng tháng thì đó là một vấn đề lớn. Tiền ăn không bao nhiêu bởi vì có chính phủ hay trường học lo nhưng tiền thuê nhà, điện nước, bảo hiểm xe, bảo hiểm cho mình và gia đình... thì nặng gánh. Thật sự số tiền chính phủ giúp đỡ cũng không thể trả hết cho họ nếu thời gian phong tỏa kéo dài. Các em học sinh phải học online bằng máy tính nhưng có những trường học với những gia đình nghèo họ thậm chí không có internet trong nhà nói chi tới máy tính. Các em chỉ toàn viết tay vì thế những trường hợp này rất khó khăn khi bị phong tỏa. Riêng thành phố Bronx (New York) đã có tới 20% hộ gia đình không có internet. Nếu tình hình người dân làm việc trở lại sớm thì mình tin rằng chính phủ sẽ lèo lái tình hình kinh tế sẽ không để suy thoái như năm 2008. Nhưng nếu lệnh phong tỏa kéo dài, cơn khủng hoảng đương nhiên sẽ tệ hơn 2008.

* Việc các con không đi học, ở nhà, chị có bí quyết gì để giúp các bé đỡ buồn chán?

- Tất nhiên công việc của Hà Phương mọi kế hoạch đã bị ngưng lại hết. Về Hollywood thì Hà Phương thật sự không biết về điều này. Hiện tại Hà Phương thấy mạng lưới chiếu online, digital trong thời gian này rất tốt vì bị phong tỏa nên mọi người ở nhà giải trí bằng cách xem phim. Nếu qua đợt dịch này thì Hà Phương nghĩ phim chiếu rạp sẽ được mọi người đón nhận vì họ đã thiếu nó trong một thời gian dài. Họ xem phim là để thư giãn vì đã bị ở trong nhà trong thời gian quá lâu với điều quan trọng là giá tiền xem phim rẻ hơn những giải trí khác.

* Gia đình có khuyên chị về Việt Nam tránh dịch không? Chị có dự tính sử dụng máy bay riêng lúc cần kíp không?

- Bố mẹ và các anh chị của Hà Phương ở Việt Nam khi nghe New York trở thành tâm dịch thì họ lo lắng quá. Bởi vì bệnh viện ở New York quá tải và chỉ trường hợp bạn không thở được thì bạn mới được vào bệnh viện. Hiện tại mình đang có một người bạn đã được kiểm tra dương tính corona virus nhưng bệnh viện thấy bạn ấy vẫn không bị khó thở chỉ khuyên bạn ấy ở nhà uống thuốc và cách ly mọi người. Ngay cả bác sĩ cũng không đề nghị vợ và các con của anh ấy đi kiểm tra vì ra ngoài khu kiểm tra sẽ dễ bị lây lan hơn nữa. Họ chỉ bảo vợ anh ấy chỉ khi nào có triệu chứng thì mới đi test. Bố, mẹ Hà Phương rất lo và bảo gia đình Hà Phương: nếu trong gia đình lỡ có ai bị nhiễm thì về Việt Nam chữa trị. Nhưng Hà Phương hi vọng mọi việc sẽ ổn thôi.