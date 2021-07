Để yên cho bác sĩ 'hiền' trong dịch Covid-19

Ít nhất 40 ngàn người, cả lương lẫn giáo, xếp hàng theo sau đưa tang. Chúa Nguyễn Ánh cùng quan lại các cấp, Quốc mẫu, chánh phi, con cái… tham dự và đau buồn đưa linh cữu Giám mục Bá Đa Lộc về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thiếu thốn vật tư, máy móc lẫn nhân lực, Huỳnh Lập vẫn quyết tâm thực hiện series kể chuyện ma Một nén nhang mùa 3 khi đang tránh dịch tại chính quê nhà - An Giang.

Tờ Variety vừa có bài điểm danh những dự án phim ảnh đình đám được chuyển thể từ các tiểu thuyết lớn như Dune của nhà văn Frank Herbert, The Lord of the Rings của nhà văn J.R.R.Tolkien...