Diễn viên Hollywood và 'mối duyên' với Việt Nam

Năm 2007, Travis Aaron Wade được chọn vào vai John Hickman trong bộ phim kinh điển đình đám Pig Hunt. Từ bộ phim này đã đưa anh tới các vai diễn khác trong The Closer (2009), Criminal Minds (2009), CSI: Crime Scene Investigation (2011), NCIS: Los Angeles (2012), Supernatural (2014)... Tại VN, anh từng để lại ấn tượng qua vai đại úy Bixby trong phim War of the Worlds (tựa Việt: Thế giới đại chiến) của đạo diễn huyền thoại Steven Spielberg được chiếu hơn 10 năm trước. Đến nay, anh tham gia hơn 20 phim lớn của Hollywood và trở thành nhà sản xuất của nhiều bộ phim tại đây.