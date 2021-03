Những tựa phim hấp dẫn dành cho phái đẹp trong dịp Quốc tế Phụ nữ 8.3

Phim hoạt hình Raya và rồng thần cuối cùng lấy cảm hứng văn hóa Đông Nam Á, quy tụ nhiều nhân sự người Việt Nam ẢNH: DISNEY

Phim hoạt hình Raya and the Last Dragon (tựa Việt: Raya và rồng thần cuối cùng) do hãng phim Disney sản xuất, lấy cảm hứng từ văn hóa Đông Nam Á. Bộ phim phác họa hành trình của nàng công chúa Raya tại thế giới tưởng tượng Kumandra. Đối diện với thế lực xấu xa, Raya nhận trọng trách truy tìm rồng thần cuối cùng trong truyền thuyết và đoàn kết người dân nhằm cứu lấy vương quốc. Ngôi sao gốc Việt Kelly Marie Trần tham gia lồng tiếng cho nhân vật Raya. Bom tấn về nữ chiến binh Raya dự kiến công chiếu vào ngày 5.3, là tựa phim lý tưởng cho chị em thưởng thức trong ngày đặc biệt.