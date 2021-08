Phim hoạt hình của HBO hứng 'bão' chỉ trích vì chế nhạo Hoàng gia Anh

Phim hoạt hình The Prince (tạm dịch: Hoàng tử) do Gary Janetti làm nhà sản xuất, dài 12 tập, được chiếu trên HBO Max tại Mỹ từ ngày 29.7. Bộ phim phác hoạ cuộc sống thường ngày của Hoàng gia Anh , trong đó có cả vợ chồng Hoàng tử Harry . Dù hãng giới thiệu đây chỉ là tác phẩm hư cấu, song The Prince hứng "bão" chỉ trích từ dư luận vì bôi nhọ hình tượng các thành viên Hoàng gia Anh , theo Independent.