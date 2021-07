Ông đồ dạy chữ Nôm Dao trên núi Sín Chải

Tôi gặp và đã được ông Siệu kể lại rằng: “Khi ấy, ông mới 20 tuổi, trong một lần đi phát nương cùng một người bạn trên núi cao, không may phát phải quả mìn, người bạn của ông bị mất đi đôi mắt, còn ông thì mất đi một bàn tay và một con mắt. Một hôm, đang ngồi bó thuốc cho ông, cha ông nói: Nếu cứ đốt rừng phá núi mãi, thì không chỉ đời mình, mà đời con, đời cháu cũng không được sống yên ổn. Giờ bố còn sống, con phải học lấy cái chữ để mà làm người, ít nữa tao về với tổ tiên còn biết đường ăn nói. Sách vở trong nhà từ mấy chục đời truyền lại, con cố học để hiểu, may ra mai này có thể giúp con cháu, giúp dân bản sống sao cho an ổn, cho hợp với phong tục, đạo lý của người Dao ”.