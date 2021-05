Sự kiện văn hóa nổi bật tuần qua: Thượng cờ thống nhất non sông ở Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Ôn lại quá khứ hào hùng

Lễ thượng cờ năm nay rút gọn số người tham gia; được tổ chức trang trọng, thiêng liêng và không có phần hội; được truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH tỉnh Quảng Trị. Lễ thượng cờ thống nhất non sông trở thành hoạt động thường niên được tổ chức vào ngày 30.4 của tỉnh Quảng Trị. Đây là dịp để ôn lại quá khứ hào hùng với những chiến công hiển hách của quân và dân ta trong chiến tranh.

Trước đó, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 , UBND tỉnh Quảng Trị đã cho dừng nhiều hoạt động trong khuôn khổ lễ hội thống nhất non sông và khai trương mùa du lịch biển -đảo năm 2021, đồng thời cân nhắc và điều chỉnh lại một số hoạt động cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Các địa phương dừng tổ chức hoạt động lễ hội vì Covid-19 Chiều 28.4, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, thông tin TP.Hải Phòng quyết định dừng tổ chức lễ hội Hoa phượng đỏ 2021 và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tập trung đông người ở các điểm du lịch (Đồ Sơn và Cát Bà) trong dịp lễ 30.4 - 1.5 để phòng, chống dịch Covid-19.

Mỹ Tâm buộc phải hoãn liveshow Tri âm tại Hà Nội do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ẢNH: THẮNG ĐẶNG

Tại Hải Dương, Tỉnh ủy Hải Dương cũng yêu cầu hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người không cần thiết. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng sáng 28.4 cũng thông báo dừng và điều chỉnh một số hoạt động lễ hội dịp 30.4 và 1.5 của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định dừng tổ chức lễ hội khai mạc mùa du lịch biển dự kiến sẽ tổ chức tại TX.Cửa Lò (đêm 30.4) và khu du lịch Biển Quỳnh, H.Quỳnh Lưu (đêm 28.4) để phòng dịch Covid-19. Chương trình bắn pháo hoa chào mừng lễ hội Du lịch biển Cửa Lò cũng bị hủy bỏ.

UBND tỉnh Hà Tĩnh có công văn hỏa tốc yêu cầu tạm dừng các hoạt động lễ hội, khai trương, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết trên địa bàn tỉnh kể từ 12 giờ ngày 27.4 cho đến khi có văn bản chỉ đạo tiếp theo.

Tại Ninh Bình, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường (đơn vị tổ chức) đã có thông báo về việc tạm hoãn lễ hội Tràng An năm 2021 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid -19.

Trước đó chiều 27.4, Thành ủy Hà Nội cũng có công văn yêu cầu kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch, tạm dừng tổ chức lễ hội, sự kiện tập trung đông người và các tuyến phố đi bộ, đảm bảo tuyệt đối an toàn dịp nghỉ lễ và các hoạt động bầu cử.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ca sĩ Mỹ Tâm chính thức thông báo dời lịch biểu diễn liveshow Tri âm tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) - dự kiến diễn vào tối 1.5.

Dựng lại sân điện nhà Đinh ở kinh đô Hoa Lư Gạch có hoa văn chim phượng, hoa sen được “lát” san sát nhau bằng công nghệ mapping, tạo thành sân điện của nhà Đinh - Tiền Lê.

Hai hình chiếu hoa văn lên vách tường hố khai quật ẢNH: TRINH NGUYỄN

Hai hoa văn rất lớn được chiếu lên thành tường của hố khai quật sâu 2 m tại Nhà trưng bày di sản văn hóa thời Đinh - Tiền Lê. Đó là hình đôi chim phượng uốn lượn và hình hoa sen cách điệu. Cùng lúc ở nền đất của hố khai quật có hình chiếu nhiều người đang đào dần từng nắm đất nhỏ. Đó là hình dung về cuộc khai quật khảo cổ học hồi năm 1997, cuộc khai quật đã phát hiện ra sân điện thời Đinh này. Rồi từ một viên gạch vuông dưới hố, hình chim phượng cũng là hoa văn trên viên gạch bay lên. Nhờ đèn rọi và công nghệ chiếu thêm lên tường, du khách cũng thấy hoa văn đẹp, khoảng sân đẹp. Thêm cả những hình ảnh khai quật, phim về Hoa Lư nhìn từ trên cao, du khách nhìn được rõ sự sinh động của vùng đất kinh thành.

PGS-TS Phạm Quốc Quân, nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia, đánh giá: “Tôi thấy tỉnh Ninh Bình đã có một đầu tư rất hay về công nghệ vào hố khai quật này. Nó tạo ra một điểm đến mà tôi cho là kết hợp tốt về công nghệ và kết quả khai quật. Nó giúp người ta hình dung được đấy là sân của một cung điện rất lớn. Người dân luôn cần những trưng bày như thế này. Nó cũng cho thấy tầm nhìn sau khai quật, để biến tài nguyên thành sản phẩm du lịch và cũng giúp người đời sau hiểu về ông cha”.

Đua thuyền tứ linh ở Lý Sơn là di sản văn hóa quốc gia Ngày 27.4, tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức lễ đón bằng công nhận Lễ hội đua thuyền tứ linh ở Lý Sơn là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đây là lễ hội tồn tại từ gần 200 năm qua. Gọi là đua thuyền tứ linh bởi có 4 thuyền đua được trang trí hình dáng các con vật trong bộ tứ linh: long, lân, quy, phụng. Lễ hội thường được tổ chức vào các dịp lễ tết và sự kiện quan trọng của địa phương.

Lễ hội đua thuyền tứ linh được Bộ VH-TT- DL đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ẢNH: T.L

Theo các bô lão ở Lý Sơn, lễ hội được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1827 khi các tộc họ từ đất liền ra khai khẩn mở mang đất đảo. Từ đó, lễ hội được tổ chức từ mùng 4 - 8 Tết Nguyên đán hằng năm, với ước vọng cầu thần linh che chở, phò trợ, cầu cho mưa thuận gió hòa, làng xóm yên bình, mùa màng tươi tốt. Đồng thời thông qua lễ hội, các tộc họ trên đảo sẽ chọn ra những trai đinh khỏe mạnh, can trường để sung vào đội dân binh Hoàng Sa - Trường Sa.

H'Hen Niê làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 UBND TP.HCM vừa có văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021, theo Quyết định 1232/UBND-VX, diễn ra tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC) Q.7, TP.HCM.

Hoa hậu H’Hen Niê ẢNH: UNIMEDIA

Đây là lần thứ 5 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được tổ chức, tiếp tục khẳng định vị thế là cuộc thi sắc đẹp hàng đầu, uy tín, chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, 3 trong số 7 vị trí giám khảo chính thức của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 cũng được công bố, gồm Hoa hậu H’Hen Niê - Top 5 Miss Universe 2018, bà Võ Thị Xuân Trang - Hiệu trưởng Trường John Rober Powers, và bà Lê Diệp Linh - tiến sĩ, bác sĩ nhân trắc học.

Năm 2021, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trở lại với lịch trình, tiêu chí tuyển chọn đổi mới, được tổ chức rộng khắp tại nhiều địa điểm trên cả nước như: Hà Nội, Long Hải, Vũng Tàu, Đà Lạt, Bảo Lộc, Bến Tre… Cụ thể: Vòng sơ khảo từ ngày 10 - 24.9 tại TP.HCM và Hà Nội; Vòng thử thách truyền hình thực tế từ ngày 24.9 - 17.12 tại TP.HCM và các tỉnh thành; một số cuộc thi phụ được tổ chức tại Long Hải. Đêm thi bán kết diễn ra vào 13.12 và đêm chung kết đăng quang được tổ chức vào 17.12 tại TP.HCM. Ngay sau thông tin khởi động, sự kiện công bố chính thức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 27.4 tại TP.HCM. Thời gian nhận hồ sơ dự thi từ nay đến hết ngày 8.9.

Nomadland thắng lớn tại lễ trao giải Oscar 2021 Nomadland cùng nữ đạo diễn Chloé Zhao và diễn viên Frances McDormand đã giành tượng vàng Oscar Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc và Nữ diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải Oscar lần thứ 93 diễn ra sáng 26.4 (giờ Việt Nam).

Frances McDormand (trái) và Chloé Zhao nhận giải Oscar với phim Nomadland ẢNH: REUTERS

Điện ảnh Hàn Quốc ghi thêm dấu son khi diễn viên gạo cội Youn Yuh-jung thắng giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc, qua tác phẩm nói tiếng Hàn nhưng được quay ở Mỹ là Minari. Một bất ngờ khác dự đoán của nhiều người là giải Nam diễn viên chính xuất sắc - hạng mục sau cùng được công bố - được trao cho Anthony Hopkins. Ông đã bước sang tuổi 84 và trở thành diễn viên cao tuổi nhất nhận Oscar với vai người cha mắc bệnh Alzheimer trong phim The Father.

Một số giải Oscar quan trọng khác: Nam diễn viên phụ xuất sắc: Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah), Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Youn Yuh-jung (Minari), Kịch bản chuyển thể xuất sắc: Christopher Hampton, Florian Zeller (The Father), Kịch bản gốc xuất sắc: Emerald Fennell (Promising Young Woman)…