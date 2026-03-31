VBA 2026 bắt tay FPT Play, mở rộng hệ sinh thái bóng rổ chuyên nghiệp

Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) chính thức công bố mùa giải 2026 (VBA 11) với điểm nhấn là thỏa thuận hợp tác chiến lược cùng FPT Play, mở ra giai đoạn phát triển mới cho bóng rổ Việt Nam.

Theo đó, FPT Play sẽ đảm nhiệm vai trò sản xuất và phát sóng toàn bộ các trận đấu VBA trong 5 mùa giải liên tiếp từ 2026 đến 2030. Không chỉ dừng lại ở việc truyền hình, nền tảng này còn tham gia xây dựng hệ sinh thái nội dung, góp phần đưa bóng rổ đến gần hơn với khán giả trẻ trên cả nước.





Nâng cấp trải nghiệm với FPT Play, tăng sức hút cho VBA

Bắt đầu từ mùa giải 2026, các trận đấu VBA sẽ được nâng cấp chất lượng sản xuất với 9 - 10 máy quay mỗi trận, hình ảnh đạt chuẩn cao nhất lên đến 4K, cùng hệ thống bình luận trực tiếp tại sân với 2 bình luận viên.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT cho biết: “Với chiến lược trẻ hóa nội dung, bóng rổ là một trong những ưu tiên của FPT Play. Đồng hành cùng VBA, chúng tôi hướng đến xây dựng hệ sinh thái bóng rổ bền vững và kết nối người hâm mộ trên toàn quốc”.



Song song với nâng cấp chất lượng phát sóng, FPT Play cũng triển khai các tính năng tương tác theo thời gian thực như bình luận, dự đoán tỷ số, tham gia minigame, giúp người xem tăng trải nghiệm khi theo dõi giải đấu.



VBA mở rộng hệ sinh thái từ thi đấu đến cộng đồng

Ở góc độ chuyên môn, VBA 2026 tiếp tục duy trì thể thức thi đấu 5x5 sân nhà - sân khách với 6 CLB gồm Hanoi Buffaloes, Danang Dragons, Nha Trang Dolphins, Ho Chi Minh City Wings, Saigon Heat và Cantho Catfish. Giải đấu cũng triển khai Draft Combine Series 2026 với 4 giai đoạn nhằm tuyển chọn và phát triển lớp vận động viên trẻ, tạo nền tảng kế cận cho bóng rổ Việt Nam.

Không chỉ tập trung vào thi đấu và phát sóng, VBA còn mở rộng sang các hoạt động giải trí và thương mại. Nổi bật là việc triển khai mô hình “shoppertainment” trên TikTok thông qua các buổi livestream bán sản phẩm chính hãng và vật phẩm lưu niệm, giúp tăng kết nối với người hâm mộ trẻ.

Ở mảng cộng đồng, VBA phối hợp với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Grab Việt Nam tổ chức Hội trại bóng rổ sinh viên mùa hè trên toàn quốc, hướng đến xây dựng môi trường rèn luyện thể chất và lan tỏa lối sống tích cực cho giới trẻ.

Ông Trần Chu Sa - Giám đốc điều hành VBA chia sẻ: “VBA 2026 không chỉ là một mùa giải bóng rổ chuyên nghiệp, mà còn mở ra giai đoạn mới, nơi bóng rổ trở thành trung tâm kết nối giữa thể thao, giải trí và cộng đồng”. Theo kế hoạch, mùa giải VBA 2026 dự kiến khởi tranh từ tháng 5, tiếp tục hướng đến mục tiêu xây dựng hệ sinh thái thể thao hiện đại, góp phần nâng tầm bóng rổ Việt Nam trong tương lai.

