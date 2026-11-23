Gần đây, nhiều người chạy theo "mẹo" uống 1 - 3 muỗng dầu ô liu trước mỗi bữa sáng vì tin rằng sẽ tốt cho da và tóc, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân…

Trong khi đó, vẫn có một số người không ủng hộ cách làm này, một phần vì cảm thấy "dầu khó nuốt sống", phần còn lại không tin vào các lợi ích sức khỏe của việc "uống dầu".

Vậy, thói quen uống dầu ô liu khi bụng đói có thực sự mang lại những lợi ích, hay tiềm ẩn những bất lợi nào đáng lưu ý?

Nhiều ý kiến xoay quanh thói quen uống dầu ô liu khi bụng đói mỗi sáng ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Dầu ô liu tốt nhưng không nên uống riêng lẻ

Bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Trần Ngọc Mai, Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết dầu ô liu, nhất là loại nguyên chất (extra virgin), là nguồn chất béo có lợi trong chế độ ăn lành mạnh.

Khoảng 70 - 80% lượng axit béo trong dầu ô liu là axit oleic, một loại chất béo không bão hòa đơn. Khi được dùng thay thế chất béo bão hòa từ mỡ động vật, bơ, dầu dừa…, axit oleic có thể góp phần cải thiện thành phần mỡ máu, nhất là hỗ trợ giảm cholesterol LDL (cholesterol "xấu").

Dầu ô liu nguyên chất còn chứa các hợp chất polyphenol như hydroxytyrosol, oleocanthal và vitamin E. Những thành phần này có hoạt tính chống oxy hóa, một số hợp chất còn được nghiên cứu về khả năng kháng viêm.

Ngoài ra, bác sĩ Ngọc Mai cho hay, nghiên cứu trên những người có nguy cơ tim mạch cao cho thấy, chế độ ăn Địa Trung Hải bổ sung dầu ô liu nguyên chất giúp giảm khoảng 30% nguy cơ biến cố tim mạch lớn.

Tuy nhiên, bác sĩ Mai nhấn mạnh các lợi ích trên được ghi nhận khi dầu ô liu là một phần của chế độ ăn lành mạnh, đặc biệt khi thay thế các nguồn chất béo kém có lợi, chứ không phải khi uống thêm dầu riêng lẻ.

Theo bác sĩ, đến nay, chưa có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy uống dầu ô liu lúc bụng đói vào buổi sáng mang lại lợi ích sức khỏe vượt trội so với việc sử dụng dầu trong bữa ăn.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Trần Ngọc Mai, 15 ml dầu ô liu (khoảng 1 muỗng canh) cung cấp khoảng 120 calo ẢNH MINH HỌA: AI

Uống mỗi sáng có giúp giữ dáng, tốt cho tim mạch?

Theo bác sĩ Ngọc Mai, 15 ml dầu ô liu (khoảng 1 muỗng canh) cung cấp khoảng 120 calo. Nếu uống thêm mà không giảm bớt năng lượng từ các nguồn thực phẩm khác, tổng năng lượng nạp vào có thể tăng, lâu dài góp phần gây tăng cân.

Vì vậy, không nên xem dầu ô liu là thực phẩm để giảm cân hoặc sử dụng tùy ý, nhất là khi đang thừa cân, béo phì hay mắc gan nhiễm mỡ.

Các phương pháp được truyền miệng như uống dầu ô liu với nước chanh để "thải độc gan", "tống sỏi mật"... hiện cũng không có cơ sở khoa học đáng tin cậy.

Về tiêu hóa, dầu ô liu có thể có tác dụng nhuận tràng ở một số người, nhưng không thay thế các biện pháp kiểm soát táo bón lâu dài như ăn đủ rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, uống đủ nước và vận động thường xuyên.

Đối với tim mạch, dầu ô liu có lợi khi được dùng thay thế các nguồn chất béo bão hòa như mỡ động vật, bơ, dầu dừa…, chứ không phải bổ sung thêm vào khẩu phần ăn hằng ngày.

Bác sĩ gợi ý cách dùng dầu ô liu

Nếu muốn sử dụng dầu ô liu như một thực phẩm hỗ trợ sức khỏe, bác sĩ Mai khuyên người dân nên:

Dùng cùng thức ăn: Có thể trộn salad, rưới lên rau củ, thêm vào món ăn sau khi nấu hoặc dùng để xào, áp chảo ở nhiệt độ phù hợp. Không nên chiên ngập dầu nhiều lần.

Kiểm soát lượng dùng: Người trưởng thành khỏe mạnh có thể dùng khoảng 1 - 2 muỗng canh mỗi ngày, chia đều vào các bữa. Lượng này là thay thế cho các loại dầu, mỡ, bơ khác, không phải cộng thêm. Người có bệnh nền, người cao tuổi, trẻ em cần được cá thể hóa lượng dầu theo tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng, không được tự ý áp dụng các mẹo dùng trên mạng.

Chọn và bảo quản đúng cách: Ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bao bì nguyên vẹn. Bảo quản dầu trong chai kín, tránh ánh sáng và nhiệt độ cao.