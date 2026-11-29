Sau những trận mưa, dưới lớp lá mục vùng gò đồi, nấm bật lên theo chân người hái về chợ, vào bếp. Vị nhẫn đắng ban đầu, qua bàn tay người Huế, lại thành một nỗi nhớ.

Hành trình theo nấm tràm đưa tôi từ những cánh rừng phía bắc đảo Phú Quốc đến chợ Lái Thiêu, rồi cuối cùng dừng lại thật lâu ở Huế. Cũng một loại nấm mọc dưới những tán tràm, nhưng mỗi vùng một cách giữ, một cách ăn và một ký ức khác nhau. Ở phương Nam, nấm được phơi khô, nấu cháo đậu xanh; ở Huế, nấm tràm bước vào thế giới của cháo, bánh canh, canh rau, món xào đến chả, gỏi. Theo từng giỏ nấm từ rừng về chợ rồi vào bếp, mới hiểu một nguyên liệu chỉ thật sự trở thành đặc sản khi con người biết cách làm cho nó thăng hoa.

T Ừ RỪNG TRÀM PHƯƠNG N AM

Lần đầu tôi để ý đến nấm tràm là từ những khu rừng phía bắc đảo Phú Quốc. Cả rừng tràm rậm rạp, thân trắng muốt vươn lên nền trời, lá nhỏ, vò ra nghe thơm mùi tinh dầu. Đến mùa mưa, dưới lớp lá mục quanh gốc, nấm mọc chen nhau.

Anh Lê Đức Dũng hay bán nấm ở chợ nấm đàn Nam Giao Ảnh: Lam Phong

Người dân hái nấm về, phơi khô, thường để nguyên cả phần chân. Khi ăn mới đem ngâm cho mềm, cắt bỏ chân, đãi nhiều lần cho sạch cát. Món tôi thường gặp nhất là cháo nấm tràm đậu xanh. Nấm ngâm kỹ, sợ đắng thì luộc qua một nước; ai quen vị lại thích giữ nguyên. Nấm xào sơ mỡ hành rồi cho vào khi cháo đậu xanh gần chín. Thêm nhiều hành lá, vậy là thành món ăn của mùa mưa.

Hấp dẫn món nấm tràm nấu tôm và canh rau thập toàn Ảnh: Lam Phong

Điểm yếu của nấm tràm cũng chính là nét riêng của nó: vị đắng. Cái đắng nhẫn nhẫn nơi đầu lưỡi khiến người mới ăn có thể ngại, nhưng người quen lại nhớ. Có lẽ vậy, ở phương Nam, dù nấm tràm không hiếm, nó vẫn chưa trở thành nguyên liệu phổ biến. Một trong những nơi tôi vẫn tìm được nấm tràm quanh năm là chợ Lái Thiêu (P.Lái Thiêu, TP.HCM). Từ cổng chính đi theo hành lang bên trái một đoạn, giữa những hàng gia vị, đồ khô, hỏi nấm tràm vẫn có vài hàng bán, khách cũng là người đã quen vị đăng đắng ấy.

Món bánh canh nấm tràm tại gia của bếp Ngọ Ảnh: Lam Phong

Theo nấm tràm ra khỏi phương Nam, đến Huế, câu chuyện hoàn toàn khác. Người Huế đã tạo cho nấm tràm cả một đời sống ẩm thực, và là một món ăn đi từ kỷ niệm, ký ức, vào đến thực tại.

C HỢ NẤM ĐÀN N AM G IAO

Muốn biết người Huế mê nấm tràm đến mức nào, đến khu vực đàn Nam Giao (P.Thuận Hóa, TP.Huế) đúng mùa, sẽ hiểu. Ngày trước, chợ nấm họp ngay đàn Nam Giao. Sau này di tích được chỉnh trang, những người buôn nấm chuyển ra khu vực phía trước. Không bảng hiệu, chẳng cần dựng sạp cầu kỳ, cứ đến mùa là chợ tự thành hình.

Cả chợ nấm khoảng 10 thương lái, trung bình bán ra hơn một tấn nấm khi vào mùa Ảnh: Lam Phong

Nấm từ A Lưới, Bình Điền và các vùng gò đồi quanh Huế, rồi cả Đông Hà, Quảng Trị theo người hái, thương lái đổ về. Qua những trận mưa đầu mùa, nấm rộ lên gần như cùng lúc. Sáng sớm, xe vừa dừng, giỏ nấm hạ xuống đã có người tranh mua.

Anh Lê Đức Dũng (người bán nấm hơn 6 năm ở chợ này) cho biết: "Nấm tràm Huế có hai mùa, quanh tháng 4 và tháng 7 (âm lịch). Ngày nhiều tôi bán được hơn 8 tạ, thường thì 2 - 3 tạ. Nấm vào mùa là đứng ngồi không yên đó anh, mỗi ngày ba giờ sáng tôi lên A Lưới gom hàng rồi".

Nấm tràm có nhịp sống rất gấp. Theo kinh nghiệm của anh Dũng, lúc nửa đêm nấm còn là những búp nhỏ, tới khoảng 6 giờ sáng đã bung cánh, sang chiều nở lớn. Bởi vậy nấm búp, còn "cúp" như nấm rơm, to chừng ngón tay cái thường được chuộng hơn. Nấm càng non vị càng đắng; nở lớn thì vị đắng phai dần.

Nấm tràm ngon nhất, giá cao nhất là khi còn “cúp” (búp) chưa nở Ảnh: Lam Phong

Giá nấm cũng chạy theo từng giờ và lượng hàng về chợ. Khi tôi đến, nấm tươi khoảng 60.000 đồng/kg, còn loại đã được làm sạch nhỉnh hơn 10.000 đồng do tính thêm công. Sáng có thể một giá, chiều đã khác. Những ngày nấm rộ, cảnh mua bán có chút gì giống một phiên hội nhỏ. Người hái vừa tới, người buôn đã chạy ra xách giỏ; người mua lựa nấm, người ngồi cạo gọt, người luộc nấm. Anh Dũng kể có lúc từng bỏ nghề, nhưng cứ đến mùa lại thấy "xôn xao", nhớ quá đành quay lại. Anh cho biết thêm: "Tôi gửi nấm đi khắp nơi, người Huế ở nước ngoài cũng đặt. Hàng đó thì tôi phơi khô, hoặc sấy lạnh, đóng gói xuất cho họ. Người Huế đi xa mà nhắc nấm tràm là hiểu liền à".

Chợ nấm tràm ở Huế, dãy cây xanh phía xa là khuôn viên đàn Nam Giao Ảnh: Lam Phong

Chị Dương Hằng, người giảng dạy ẩm thực Huế, bảo năm nào chị cũng ăn nấm tràm. Gần hết mùa lại mua nấm đã sơ chế, cấp đông để dành. "Nơi khác cũng có nấm, nhưng người ta chế biến không nhiều cách nên mọi người cứ nghĩ chỉ riêng Huế mới có nấm tràm", chị Hằng nói. Qua đó, tôi hiểu thêm rằng, nấm tràm không riêng Huế. Nhưng có lẽ Huế đã biến nấm tràm thành của mình qua nghệ thuật chế biến ẩm thực.

T HƯƠNG CÁI ĐẮNG NẤM TRÀM

Mang mớ nấm từ chợ về mới thấy chế biến nấm tràm cũng đầy kỳ công khi xem chị Ngọ, đầu bếp tại gia ở số 117 Phan Đình Phùng vừa cạo nấm vừa chỉ: "Muốn miếng nấm ngon, khi cắn có cảm giác chắc như thịt gà thì phải cạo sạch lớp bao ngoài. Bỏ lớp ấy đi, vị đắng cũng dịu bớt".

Nấm tràm gọt sạch, bán được thêm 10.000 đồng tiền công Ảnh: Lam Phong

Bếp Ngọ hôm ấy nấu bánh canh nấm tràm chay. Nấm làm sạch, luộc sơ rồi xào mỡ hành trước khi cho vào bánh canh; kèm thêm khuôn đậu giả chả tôm. Khi dọn lên chỉ cần thêm rau thơm, hành, ngò, chút tiêu đen, ăn kèm nước mắm ớt. Tôi ăn hết tô bánh canh mà không nghĩ đó là món chay. Miếng nấm dày, chắc, ngọt sau cái nhẫn ban đầu, cảm giác đầy đặn chẳng khác một miếng thịt.

Chị Dương Hằng kể danh sách món nấm tràm của Huế có thể kéo dài: nấu canh, xào thịt heo, xào tôm, đổ chả, làm gỏi, nấu cháo, bánh canh, xào rau lang, mồng tơi… Nấu chay thì phối với các loại nấm khác, phù chúc, khuôn đậu để vị béo và ngọt cân lại cái đắng. Nhưng món khiến tôi nhớ nhất lại là canh rau thập toàn nấu nấm tràm.

"Thập toàn" ở Huế là 10 thứ rau, qua cách gọi dân gian lâu ngày thành "tập tàng". Toàn những thứ rau có sẵn quanh vườn, kể cả rau mọc hoang. Mồng tơi, rau ngót, rau dền, rau lang… tùy mùa mà góp cả vào nồi canh. Tôm thịt được rim trước. Rau cho vào nước dùng vừa chín tới thì vớt ra để không nát. Nấm tràm sơ chế được thả vào sau, nấu chín rồi hòa cùng rau. Khi dọn, thêm ít ngò gai. Một muỗng canh có vị ngọt của rau, tôm thịt và nấm, nhưng đâu đó vẫn còn cái nhẫn rất nhẹ nơi đầu lưỡi. Chính chút đắng ấy giữ cho món ăn không trôi tuột thành một vị ngọt dễ dãi.

Chị Dương Hằng (trái) chọn mua nấm tràm ở vụ mùa 2026 Ảnh: Lam Phong

Đi một vòng từ rừng tràm Phú Quốc, qua những túi nấm khô ở chợ Lái Thiêu rồi dừng lại giữa mùa nấm dưới chân đàn Nam Giao, tôi nhận ra nấm tràm đã dẫn mình qua nhiều vùng văn hóa, nhiều tập quán và cách ăn khác nhau. Nhưng ở Huế, hành trình ấy còn dẫn vào những căn bếp.

Ở đó có chị Hằng năm nào cũng chờ mùa nấm, chị Ngọ tỉ mẩn cạo từng cây nấm, và bao người nội trợ Huế vẫn giữ cách nấu đã theo gia đình qua bao thế hệ. Họ không nói nhiều về việc bảo tồn một món ăn. Họ chỉ đi chợ, lựa nấm, nhặt rau, nhóm bếp rồi nấu cho người nhà ăn. Có lẽ nhờ chính sự bình dị ấy, món ăn tiếp tục sống. Và cái vị nhẫn nhẫn, đăng đắng rồi ngọt dần của nấm tràm cũng từ căn bếp gia đình mà trở thành hương vị rất Huế. (còn tiếp)