Vì sao bỏ tinh bột vẫn không giảm cân?

Thực tế, nhiều người giảm cân khá rõ trong giai đoạn đầu khi hạn chế cơm, bánh mì hay đường. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp dù đã cắt tinh bột nhưng cân nặng vẫn không giảm hoặc chỉ giảm rất ít rồi chững lại, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Kiêng tinh bột có thể giúp giảm cân nhanh trong ngắn hạn ẢNH: AI

Giảm cân là một quá trình phức tạp, liên quan đến năng lượng, hoóc môn, chuyển hóa và cả lối sống. Tinh bột chỉ là một phần trong quá trình đó. Để hiểu vì sao cắt tinh bột chưa đủ để giảm cân thì cần xét đến các yếu tố sau:

Giảm cân ban đầu không phải là mỡ

Khi bắt đầu cắt tinh bột, cơ thể sẽ sử dụng glycogen, dạng dự trữ của đường glucose trong gan và cơ. Glycogen có xu hướng giữ nước nên khi lượng này giảm, nước trong cơ thể cũng giảm theo. Đây là lý do vì sao chúng ta thường thấy cân nặng giảm khá nhanh trong tuần đầu kiêng tinh bột.

Tuy nhiên, phần cân nặng giảm được này là do mất nước chứ không phải giảm mỡ. Sau giai đoạn đầu, khi cơ thể ổn định lại, tốc độ giảm cân sẽ chậm hơn đáng kể. Đây là hiện tượng bình thường nhưng nhiều người dễ hiểu nhầm là chế độ ăn không còn hiệu quả.

Cơ thể thích nghi

Khi giảm cân, cơ thể cũng sẽ điều chỉnh để tiết kiệm năng lượng hơn. Cụ thể, tốc độ chuyển hóa cơ bản giảm và cơ thể cũng tiêu hao ít năng lượng hơn cho cùng một hoạt động.

Hiện tượng này gọi là thích nghi chuyển hóa. Hệ quả là quá trình giảm cân chậm lại theo thời gian, ngay cả khi vẫn duy trì chế độ ăn như cũ. Đồng thời, khi cân nặng giảm, cơ thể nhỏ hơn nên nhu cầu năng lượng cũng thấp hơn, dẫn đến cần điều chỉnh lại lượng ăn nếu muốn tiếp tục giảm cân.

Đang mất cơ

Nếu chế độ ăn thiếu protein hoặc không có tập luyện sức mạnh, cơ thể có thể phân giải các khối cơ để lấy năng lượng. Điều này gây bất lợi vì cơ là loại mô đốt calo nhiều hơn mỡ.

Khi mất cơ, tốc độ chuyển hóa giảm xuống, khiến việc giảm cân trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, một chế độ ăn giảm cân hiệu quả không chỉ là cắt tinh bột mà còn cần đảm bảo đủ protein và duy trì vận động phù hợp.

Đang tăng cơ nên không thấy cân nặng giảm

Nếu kết hợp chế độ ăn với tập luyện, đặc biệt là tập tạ, cơ thể có thể đồng thời giảm mỡ và tăng cơ. Trong trường hợp này, cân nặng có thể không thay đổi nhiều vì cơ nặng hơn mỡ.

Tuy nhiên, các chỉ số khác như vòng eo, tỷ lệ mỡ hoặc hình dáng cơ thể lại cải thiện rõ rệt. Vì vậy, chỉ dựa vào cân nặng để đánh giá hiệu quả giảm cân đôi khi không chính xác, theo Healthline.