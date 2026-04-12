Sức khỏe

4 bí quyết giúp đánh bay mỡ bụng hiệu quả hơn so với giảm cân thông thường

Ngọc Quý
12/04/2026 00:09 GMT+7

Giảm cân thường cần kết hợp cả ăn kiêng và tập luyện. Tuy nhiên, thực tế không đơn giản như vậy, đặc biệt khi giảm mỡ bụng. Một số điều chỉnh có thể giúp giảm mỡ hiệu quả hơn so với cách giảm cân thông thường.

Để giảm mỡ bụng hiệu quả hơn so với cách giảm cân thông thường, mọi người có thể áp dụng những mẹo sau:

Ưu tiên tập luyện nhiều hơn

Để giảm mỡ bụng thì không chỉ đơn giản ăn ít lại là đủ. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng tập luyện có thể giúp giảm mỡ nội tạng ngay cả khi cân nặng không thay đổi đáng kể. Nếu chỉ áp dụng ăn kiêng mà không tập luyện sẽ ít tác động đến loại mỡ này hơn, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

4 bí quyết giúp đánh bay mỡ bụng hiệu quả hơn so với giảm cân thông thường - Ảnh 1.

Tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT) có tác dụng giảm mỡ rất tốt

ẢNH: AI

Lý do là vì vận động giúp cơ thể cải thiện độ nhạy insulin, từ đó sử dụng đường hiệu quả hơn thay vì tích trữ thành mỡ. Đồng thời, tập luyện còn kích hoạt quá trình phân giải mỡ. Điều này giải thích vì sao có người cân nặng không giảm nhiều nhưng vòng bụng vẫn nhỏ lại rõ rệt.

Tập aerobic 150 phút/tuần trở lên

Các bài tập aerobic như đi bộ nhanh, chạy bộ, đạp xe hay bơi lội là một trong những cách hiệu quả nhất để giảm mỡ bụng. Nhiều nghiên cứu cho thấy khi duy trì ít nhất 150 phút/tuần với cường độ vừa đến cao, lượng mỡ nội tạng và vòng bụng đều giảm đáng kể.

Cơ chế giảm mỡ của aerobic khá rõ ràng. Khi vận động liên tục, cơ thể sẽ tăng đốt calo và đẩy mạnh quá trình đốt mỡ. Điều này giúp giảm lượng mỡ tích tụ quanh các cơ quan nội tạng.

Tăng tập HIIT

Không phải tất cả các bài tập đều có tác dụng giống nhau với mỡ bụng. Tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT) được xem là một trong những phương pháp hiệu quả nhất nếu muốn giảm mỡ nhanh.

Nhiều bằng chứng khoa học chứng minh HIIT có thể giúp giảm mỡ nội tạng tốt hơn so với tập cường độ thấp. Khi tập ở cường độ cao, cơ thể sẽ tăng tiết các hoóc môn như adrenaline và noradrenaline, có tác dụng kích thích phân giải mỡ.

Ăn nhiều chất xơ hòa tan

Chế độ ăn cũng đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là lượng chất xơ hòa tan. Đây là loại chất xơ có thể tạo thành dạng gel trong ruột, giúp làm chậm quá trình hấp thu đường và giảm tăng đột ngột đường huyết. Khi đường huyết ổn định hơn, cơ thể sẽ giảm tiết insulin, loại hoóc môn quan trọng giúp tích trữ mỡ, theo Healthline.

