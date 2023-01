Vì sao Cục trưởng Cục Đăng kiểm bị Công an TP.HCM bắt giam?

Ngày 11.1, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, về tội nhận hối lộ.

Trước đó, Công an TP.HCM cũng đã khởi tố và bắt tạm giam 3 cán bộ thuộc Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Trong số này có ông Trần Anh Quân, quyền trưởng phòng.

Nhiều ý kiến thắc mắc Cục Đăng kiểm Việt Nam có trụ sở tại Hà Nội, vì sao cục trưởng và một số cán bộ của đơn vị lại bị Công an TP.HCM bắt tạm giam chứ không phải Bộ Công an hay Công an TP.Hà Nội.

Câu hỏi này được đặt ra trong bối cảnh vừa qua Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an tỉnh Bắc Giang cũng khởi tố 2 vụ việc liên quan đến tiêu cực đăng kiểm xảy ra trên địa bàn mình quản lý.

Luật sư Quách Thành Lực, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội, cho biết khoản 4 điều 163 bộ luật Tố tụng hình sự nêu rõ: cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra những vụ án hình sự mà tội phạm xảy ra trên địa phận của mình; trường hợp tội phạm được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau hoặc không xác định được địa điểm xảy ra tội phạm thì việc điều tra thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm, nơi bị can cư trú hoặc bị bắt.

Hoàn toàn phù hợp

Đối chiếu với quy định trên, việc Công an TP.HCM thực hiện hoạt động điều tra với các bị can tại nhiều địa bàn khác nhau là hoàn toàn phù hợp.

Ban đầu, Công an TP.HCM phát hiện hành vi phạm tội xảy ra tại một số trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM - địa phận mình quản lý - nên ra quyết định khởi tố vụ án.





Quá trình điều tra, Công an TP.HCM phát hiện thêm hành vi phạm tội ở các địa phương khác và Cục Đăng kiểm Việt Nam, mà các sai phạm này liên quan trực tiếp đến vụ án đang được điều tra.

Vì thế, không chỉ lãnh đạo và cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam, thời gian qua, Công an TP.HCM còn khởi tố, bắt tạm giam nhiều bị can ở các tỉnh như Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng...

Với 2 vụ việc tại Bắc Ninh và Bắc Giang, đây là các vụ án độc lập so với vụ án mà Công an TP.HCM điều tra. Do sai phạm xảy ra trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của Công an tỉnh Bắc Giang và Công an tỉnh Bắc Ninh, việc 2 cơ quan này ra quyết định khởi tố 2 vụ án là phù hợp theo điều luật đã được dẫn chứng.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết tính đến nay các đơn vị thuộc Công an TP.HCM đã khởi tố 84 bị can trong vụ án tiêu cực về đăng kiểm. Trong đó, 80 bị can là giám đốc, phó giám đốc, nhân viên trung tâm đăng kiểm và đối tượng môi giới.

Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ các nội dung còn lại của vụ án, trên nguyên tắc tất cả các hành vi vi phạm đều được điều tra xử lý nghiêm theo quy định.

Vẫn theo cơ quan chức năng, bước đầu xác định có hơn 70.000 phương tiện cơ giới được kiểm định theo dạng “làm luật”. Các trung tâm đăng kiểm đã cấp 52.300 giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Số tiền các bị can thu lợi bất chính lên tới hàng chục tỉ đồng.