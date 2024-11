Vì sao một số người ăn nhiều nhưng vẫn gầy?

Bác sĩ Phạm Ánh Ngân, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, cho biết, "vì sao có một số người ăn nhiều nhưng vẫn gầy"- đây có thể là một thắc mắc vui đối với những người dễ dàng tăng cân dù trông có vẻ ăn ít, nhưng cũng là vấn đề cần được tìm hiểu ở những người muốn tăng cân nhưng lại ăn nhiều vẫn gầy. Để giải đáp vấn đề này chúng ta cần tìm hiểu những khái niệm về các yếu tố cơ thể ảnh hưởng đến cân nặng.

Năm 1940, nhà tâm lý học William H. Sheldon (người Mỹ) đưa ra lý thuyết về hình dạng cơ thể và đặc điểm sinh lý có thể được phân thành 3 loại chính ectomorph (tạng người gầy, cơ địa khó tích mỡ), mesomorph (tạng người lực, khung xương to và chắc chắn) và endomorph (tạng người béo, cơ địa dễ tích mỡ). Trong đó, ectomorph là nhóm có cơ địa khó tích mỡ, tỷ lệ mỡ thấp, khó tăng khối lượng cơ. Những người thuộc nhóm này sẽ khó tăng cân ngay cả khi ăn nhiều và cần một chế độ ăn giàu calo, giàu protein và chất béo lành mạnh để hỗ trợ tăng cân, tăng cơ.

Tạng người cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến cân nặng, ví dụ tạng người gầy thì cơ địa khó tích mỡ hơn ẢNH MINH HỌA: PEXELS

Yếu tố thứ 2 ảnh hưởng đến việc duy trì cân nặng là tỷ lệ trao đổi chất cơ bản. Một số người có tốc độ trao đổi chất tự nhiên cao hơn, tiêu hao nhiều calo ngay cả khi nghỉ ngơi. Tỷ lệ trao đổi chất cao thường liên quan đến yếu tố di truyền hoặc do rối loạn chức năng tuyến giáp. Tỷ lệ trao đổi chất có thể thay đổi giữa các nhóm chủng tộc do ảnh hưởng của yếu tố di truyền, thành phần cơ thể (khối cơ, mỡ), và hormone nội tiết. Như người châu Á, đặc biệt là Đông Á (như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), thường có tỷ lệ trao đổi chất thấp hơn người da trắng và da đen. Các nghiên cứu ở Nhật Bản và Trung Quốc cho thấy tỷ lệ trao đổi chất thấp hơn khoảng 7-12% so với các quần thể phương Tây ở cùng một mức cân nặng.

Một số bệnh lý di truyền có thể ảnh hưởng đến việc hấp thu dinh dưỡng, như bệnh xơ nang do đột biến gien gây suy giảm chức năng tuyến tụy ngoại tiết, dẫn đến thiếu enzyme tiêu hóa. Từ đó dẫn đến hậu quả là không tiêu hóa được chất béo, protein và một số vitamin tan trong dầu. Hoặc như bệnh không dung nạp gluten di truyền do đột biến gây phá hủy các nhung mao ruột, giảm diện tích hấp thu các chất dinh dưỡng. Hội chứng rối loạn hấp thu carbohydrate di truyền gây kém hấp thu năng lượng từ tinh bột, dẫn đến suy dinh dưỡng.

Tốc độ trao đổi chất, khả năng hấp thu dinh dưỡng cũng là yếu tố ảnh hưởng đến cân nặng của một người ẢNH: LÊ CẦM