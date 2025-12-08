Làm thế nào để khắc phục say xe

Vì sao đi xe điện dễ say?

Một trong những nguyên nhân chính gây nên hiện tượng say xe là do sự êm ái vượt trội của ô tô điện. Khác với động cơ xăng tạo ra tiếng ồn và độ rung giúp não bộ nhận biết chuyển động, mô-tơ điện vận hành gần như không phát ra âm thanh hay rung động. Điều này khiến hệ thống tiền đình thiếu tín hiệu đồng bộ với mắt. Khi mắt cảm nhận ca-bin đứng yên nhưng cơ thể lại đang di chuyển, não bộ rơi vào trạng thái "xung đột cảm giác", dẫn đến chóng mặt, buồn nôn.

Một nguyên nhân khác dẫn đến hiện tượng say xe nằm ở đặc tính tăng tốc tức thì của động cơ điện. Cụ thể, so với xe xăng, xe điện có khả năng đạt mô-men xoắn tối đa ngay từ khi nhấn ga. Trong khi, người dễ say xe lại rất "nhạy" với những thay đổi gia tốc đột ngột, dù chỉ thoáng qua, nhất là ngồi ở hàng ghế sau.

Những lợi thế như sự êm ái, yên tĩnh hay khả năng tăng tốc mạnh mẽ của xe điện vô tình khiến một số người dễ bị say xe ẢNH: T.H

Ngoài ra, phần lớn ô tô điện nặng hơn đáng kể so với xe xăng do bộ pin lớn. Trọng lượng tăng khiến thân xe dao động mạnh hơn khi vào cua, phanh gấp hoặc đi qua bề mặt đường không bằng phẳng. Nếu hệ thống treo được tinh chỉnh mềm để mang lại cảm giác êm, biên độ dao động càng rõ, dễ kích hoạt cảm giác say xe.

Cuối cùng là sự yên tĩnh gần như tuyệt đối trong khoang lái. Khi tiếng gió, tiếng lốp và tiếng động cơ bị triệt tiêu tối đa, não bộ sẽ thiếu đi âm thanh thực tế cho thấy xe đang chuyển động. Điều này vô tình khiến người ngồi trên xe "tập trung" và cảm nhận rõ hơn những thay đổi tốc độ hay dao động thân xe; gián tiếp gây choáng hoặc buồn nôn. Nhất là khi người trên xe sử dụng điện thoại hoặc đọc sách.

Làm thế nào để khắc phục?

Mặc dù xe điện dễ gây hiện tượng say xe hơn so với xe xăng, tuy nhiên khi hiểu rõ nguyên nhân và áp dụng các biện pháp phù hợp, người dùng hoàn toàn có thể loại bỏ được nỗi lo nói trên bằng những biện pháp phù hợp.

Trong đó, điều quan trọng nhất nằm ở kỹ thuật lái. Tài xế nên điều khiển xe mượt mà, tránh tăng tốc đột ngột hoặc phanh gấp. Theo nhiều người dùng có kinh nghiệm, chọn chế độ Eco hoặc Comfort sẽ giúp xe phản hồi nhẹ nhàng, tạo cảm giác ổn định hơn cho hành khách.

Hiểu rõ nguyên nhân và áp dụng các biện pháp phù hợp, người dùng hoàn toàn có thể loại bỏ được nỗi lo say xe khi đi ô tô điện ẢNH: T.H

Ngoài ra, người bị say xe nên ưu tiên ngồi ghế trước để giảm tác động của dao động và thay đổi gia tốc. Nếu phải ngồi phía sau, vị trí gần cửa sổ giúp tầm nhìn thoáng hơn, giúp não bộ dễ đồng bộ cảm giác chuyển động. Hạn chế nhìn điện thoại hoặc đọc sách, thay vào đó hướng mắt ra xa để thị giác và cơ thể cùng nhận biết hướng di chuyển.

Không gian thông thoáng cũng giúp giảm buồn nôn. Do đó, người ngồi có thể mở hé cửa sổ để lưu thông không khí hoặc chuyển điều hòa sang chế độ lấy gió ngoài.

Bên cạnh đó, với những chuyến đi dài, nên ăn nhẹ trước giờ khởi hành, tránh những đồ ăn nhiều dầu mỡ, sữa hoặc thức uống có ga. Các biện pháp hỗ trợ như miếng dán chống say, vòng bấm huyệt hay thuốc chống say dùng đúng hướng dẫn vẫn có hiệu quả khi di chuyển bằng xe điện.

Về phía nhà sản xuất, nhiều hãng xe đang nghiên cứu giải pháp giảm say xe như hệ thống treo thích ứng, kiểm soát gia tốc mượt bằng AI hoặc các chế độ vận hành êm hơn cho hành khách. Mặc dù vậy, hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào thói quen lái xe và khả năng thích nghi của mỗi người.