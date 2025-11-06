Vì sao Ukraine - Nga giành giật Pokrovsk?

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đang tiến vào thành phố Pokrovsk của Ukraine, đồng thời công bố video được cho là ghi lại các cuộc không kích vào một ngôi làng gần đó.

Quân đội Ukraine phản ứng với tuyên bố rằng quân đội Nga không kiểm soát hoàn toàn bất kỳ quận nào ở Pokrovsk, nơi được xem là trung tâm đường sắt và đường bộ của miền đông.

Vậy tại sao lại có một cuộc chiến kéo dài để giành quyền kiểm soát nơi này?

Pokrovsk là nơi nào?

Thành phố Pokrovsk là một căn cứ hậu cần và vận tải ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Người Nga gọi nơi đây với cái tên thời Liên Xô là Krasnoarmeysk.

Nó nằm trên một tuyến đường quan trọng được quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho các tiền đồn khác.

Trước chiến sự, dân số nơi đây vào khoảng 60.000 người. Hầu hết dân cư hiện đã di tản, và thành phố chỉ còn những tòa nhà đổ nát.

Cách Pokrovsk khoảng 10 km về phía tây là mỏ than cốc duy nhất của Ukraine, cung cấp nhiên liệu trong ngành công nghiệp thép khổng lồ một thời của nước này. Các hoạt động đã bị đình chỉ vào tháng 1.

Vì sao Nga muốn Pokrovsk?

Ukraine vẫn kiểm soát khoảng 10% khu vực Donbass, nơi mà Nga muốn kiểm soát toàn bộ. Đây là một khu vực rộng gần 5.200 km vuông ở phía bắc tỉnh Donetsk, thuộc Donbass.

Pokrovsk được truyền thông Nga mệnh danh là “cửa ngõ vào Donetsk”.

Trung sĩ cấp cao có mật danh Filosof của đơn vị máy bay không người lái thuộc Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 chuẩn bị UAV trước khi triển khai đến Pokrovsk, ngày 4.11.2025

ẢNH: REUTERS

Việc kiểm soát được Pokrovsk sẽ tạo điều kiện cho Moscow tiến về phía bắc, hướng tới Sloviansk và Kramatorsk, là hai thành phố lớn nhất còn do Ukraine kiểm soát ở Donetsk.

Ông Rob Lee, Nghiên cứu viên Cao cấp tại Đơn vị Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại có trụ sở tại Mỹ, bình luận:.

“Sloviansk và Kramatorsk thực sự vẫn là khu vực quan trọng và thiết yếu nhất của tỉnh Donetsk mà Ukraine cần bảo vệ. Nó vẫn thực sự là trung tâm chỉ huy và kiểm soát, hậu cần, và nắm giữ phần lớn tiền tuyến - hoạt động chủ yếu diễn ra ở hai thành phố này”.

Giành được Pokrovsk cũng sẽ mang lại cho Moscow chiến thắng quan trọng nhất về lãnh thổ bên trong Ukraine kể từ khi kiểm soát Avdiivka, không xa Pokrovsk, vào đầu năm 2024.

Tại sao chiến dịch của Nga lại kéo dài?

Moscow đã đe dọa Pokrovsk từ giữa năm 2024. Thay vì tấn công trực diện, quân đội Nga đang dần dần bao vây thành phố, triển khai các đơn vị nhỏ và máy bay không người lái để phá vỡ hậu cần quân sự của Ukraine, trước khi điều động lực lượng tăng viện lớn hơn.

Kyiv cho biết chiến dịch tấn công đã khiến lực lượng Nga chịu tổn thất nặng nề.

Moscow thì nói rằng Ukraine, với dân số ít hơn nhiều, đang có nguy cơ cạn kiệt quân số, và Nga áp dụng chiến thuật tấn công chậm để giảm thiểu thương vong.

Cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk của Nga năm ngoái cũng đã làm chậm cuộc tấn công của Nga vào Pokrovsk.