Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vì sao Ukraine - Nga giành giật Pokrovsk?
Video Thế giới

Vì sao Ukraine - Nga giành giật Pokrovsk?

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
06/11/2025 06:36 GMT+7

Ngày 4.11, Nga tuyên bố lực lượng nước này đang siết chặt vòng vây quanh quân đội Ukraine tại thành phố Pokrovsk, một trung tâm vận tải và hậu cần ở vùng Donetsk, nhưng Ukraine khẳng định lực lượng của mình vẫn đang bám trụ.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đang tiến vào thành phố Pokrovsk của Ukraine, đồng thời công bố video được cho là ghi lại các cuộc không kích vào một ngôi làng gần đó.

Quân đội Ukraine phản ứng với tuyên bố rằng quân đội Nga không kiểm soát hoàn toàn bất kỳ quận nào ở Pokrovsk, nơi được xem là trung tâm đường sắt và đường bộ của miền đông.

Vậy tại sao lại có một cuộc chiến kéo dài để giành quyền kiểm soát nơi này?

Pokrovsk là nơi nào?

Thành phố Pokrovsk là một căn cứ hậu cần và vận tải ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Người Nga gọi nơi đây với cái tên thời Liên Xô là Krasnoarmeysk.

Nó nằm trên một tuyến đường quan trọng được quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho các tiền đồn khác.

Trước chiến sự, dân số nơi đây vào khoảng 60.000 người. Hầu hết dân cư hiện đã di tản, và thành phố chỉ còn những tòa nhà đổ nát.

Cách Pokrovsk khoảng 10 km về phía tây là mỏ than cốc duy nhất của Ukraine, cung cấp nhiên liệu trong ngành công nghiệp thép khổng lồ một thời của nước này. Các hoạt động đã bị đình chỉ vào tháng 1.

Vì sao Nga muốn Pokrovsk?

Ukraine vẫn kiểm soát khoảng 10% khu vực Donbass, nơi mà Nga muốn kiểm soát toàn bộ. Đây là một khu vực rộng gần 5.200 km vuông ở phía bắc tỉnh Donetsk, thuộc Donbass.

Pokrovsk được truyền thông Nga mệnh danh là “cửa ngõ vào Donetsk”.

Vì sao Ukraine - Nga giành giật Pokrovsk? - Ảnh 1.

Trung sĩ cấp cao có mật danh Filosof của đơn vị máy bay không người lái thuộc Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 chuẩn bị UAV trước khi triển khai đến Pokrovsk, ngày 4.11.2025

ẢNH: REUTERS

Việc kiểm soát được Pokrovsk sẽ tạo điều kiện cho Moscow tiến về phía bắc, hướng tới Sloviansk và Kramatorsk, là hai thành phố lớn nhất còn do Ukraine kiểm soát ở Donetsk.

Ông Rob Lee, Nghiên cứu viên Cao cấp tại Đơn vị Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại có trụ sở tại Mỹ, bình luận:.

“Sloviansk và Kramatorsk thực sự vẫn là khu vực quan trọng và thiết yếu nhất của tỉnh Donetsk mà Ukraine cần bảo vệ. Nó vẫn thực sự là trung tâm chỉ huy và kiểm soát, hậu cần, và nắm giữ phần lớn tiền tuyến - hoạt động chủ yếu diễn ra ở hai thành phố này”.

Giành được Pokrovsk cũng sẽ mang lại cho Moscow chiến thắng quan trọng nhất về lãnh thổ bên trong Ukraine kể từ khi kiểm soát Avdiivka, không xa Pokrovsk, vào đầu năm 2024.

Tại sao chiến dịch của Nga lại kéo dài?

Moscow đã đe dọa Pokrovsk từ giữa năm 2024. Thay vì tấn công trực diện, quân đội Nga đang dần dần bao vây thành phố, triển khai các đơn vị nhỏ và máy bay không người lái để phá vỡ hậu cần quân sự của Ukraine, trước khi điều động lực lượng tăng viện lớn hơn.

Kyiv cho biết chiến dịch tấn công đã khiến lực lượng Nga chịu tổn thất nặng nề.

Moscow thì nói rằng Ukraine, với dân số ít hơn nhiều, đang có nguy cơ cạn kiệt quân số, và Nga áp dụng chiến thuật tấn công chậm để giảm thiểu thương vong.

Cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk của Nga năm ngoái cũng đã làm chậm cuộc tấn công của Nga vào Pokrovsk.

Tin liên quan

Ukraine tung video đặc nhiệm tham chiến, Pokrovsk vẫn nguy ngập

Ukraine tung video đặc nhiệm tham chiến, Pokrovsk vẫn nguy ngập

Hôm 4.11, quân đội Ukraine đã công bố một video hiếm hoi cho thấy hình ảnh chiến đấu tại thành phố Pokrovsk, trong đó có cuộc đột kích gây tranh cãi bằng trực thăng diễn ra gần đây.

Khám phá thêm chủ đề

Pokrovsk UKRAINE nga Kursk thành phố Pokrovsk Bộ Quốc phòng Nga Sloviansk Tỉnh Donetsk DONBASS miền đông Kramatorsk kiểm soát tấn công Hậu cần Donetsk Liên Xô Moscow Thâm nhập bao vây xung đột
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận