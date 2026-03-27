Vì sao xe máy bị giới hạn 50 km/giờ trên quốc lộ 22 cũ ở TP.HCM?

Trong buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ trên địa bàn TP.HCM chiều 26.3, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) đã lên tiếng về lý do cắm biển giới hạn tốc độ 50 km/giờ với xe máy trên quốc lộ 22 cũ.

CSGT điều tiết giao thông trên đường Lê Quang Đạo (quốc lộ 22 cũ) ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo đó, quốc lộ 22 trên địa bàn TP.HCM được đổi tên thành đường Phan Văn Khải (đoạn từ ranh tỉnh Tây Ninh đến cầu An Hạ - địa bàn huyện Củ Chi cũ) và đường Lê Quang Đạo (từ cầu An Hạ đến An Sương - địa bàn Hóc Môn - quận 12 cũ).

Ông Nguyễn Kiên Giang cho biết đường Phan Văn Khải và đường Lê Quang Đạo là trục giao thông chính kết nối TP.HCM và tỉnh Tây Ninh.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng TP.HCM, tuyến đường này hiện có lưu lượng phương tiện rất lớn, thường xuyên xảy ra ùn ứ, đặc biệt tại các giao lộ có đèn tín hiệu như Lê Lợi, Lý Thường Kiệt, Bà Triệu, Lê Thị Hà, Nguyễn Ảnh Thủ. Tình trạng dòng xe kéo dài trong giờ cao điểm diễn ra phổ biến.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Một trong những nguyên nhân là bề rộng làn hỗn hợp hai bên tuyến khá hẹp, chỉ khoảng 4 - 5 m, trong khi khu vực dân cư đông đúc, nhiều đoạn không có vỉa hè hoặc vỉa hè nhỏ hẹp. Hạ tầng kỹ thuật lại bố trí sát làn xe, càng làm giảm không gian lưu thông, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn giao thông.

Thống kê trong 3 năm (2023 - 2025) cho thấy tình hình tai nạn giao thông trên tuyến này vẫn đáng lo ngại. Năm 2023 xảy ra 14 vụ, làm 13 người chết, 3 người bị thương; trong đó tai nạn liên quan xe 2 và 3 bánh chiếm tới 85,7% số vụ và 92,3% số người tử vong.

Năm 2024 ghi nhận 15 vụ, 14 người chết, không có người bị thương; tai nạn liên quan xe 2 và 3 bánh chiếm 86,7% số vụ và 100% số người chết.

Đến năm 2025, số vụ tăng lên 18 vụ, làm 12 người chết, 3 người bị thương; trong đó nhóm xe 2 và 3 bánh vẫn chiếm tỷ lệ lớn với 55,6% số vụ và 66,7% số người chết.

"Trước thực trạng này, việc tổ chức khai thác tốc độ tối đa 50 km/giờ trên làn hỗn hợp tuyến quốc lộ 22 cũ được xác định là giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn trên toàn tuyến", đại diện Sở Xây dựng chia sẻ.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ phối hợp Công an TP.HCM tiếp tục rà soát, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ có mật độ phương tiện cao, nhằm giảm thời gian chờ đèn và hạn chế ùn tắc.