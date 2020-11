Người Phú Yên ám ảnh vì trận lũ lịch sử nửa đêm ngập lút mái nhà

Do ảnh hưởng của bão số 12 , nước lũ lên nhanh gây ngập lụt hầu hết các xã trên địa bàn huyện, có 11.600 nhà dân bị ngập nước, 3 nhà bị tốc mái, địa phương đã phải di dời khẩn 500 hộ dân/1.383 khẩu đến nơi an toàn. Hiện tại, vẫn còn 4 xã bị ngập sâu từ 1 - 2m là An Định, An Dân, An Hiệp và An Ninh Tây. Người dân vùng lũ đã được di dời đến nơi an toàn.