Hơn 2 triệu người nhiễm Covid-19 toàn cầu

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, đến sáng 14.4, Mỹ đã ghi nhận hơn 682.619 ca nhiễm Covid-19 với hơn 23.500 ca tử vong - cao nhất thế giới. Tại bang New York (Mỹ), thống đốc Andrew Cuomo thông báo có 671 người tử vong vì Covid-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số người tử vong tại bang lên thành 10.056 người. Trong cuộc họp báo, ông Cuomo nói: “Tôi tin rằng giai đoạn tồi tệ nhất đã kết thúc nếu chúng ta tiếp tục thông minh. Tôi tin là chúng ta giờ có thể bắt đầu con đường quay lại bình thường”.

Bộ Y tế và Dịch vụ dân sinh Mỹ dự báo rằng việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế tiếp xúc xã hội - như ra lệnh cho cư dân ở nhà, đóng cửa trường học và các doanh nghiệp không quan trọng - sau chỉ 30 ngày sẽ dẫn đến đợt bùng phát lây nhiễm Covid-19 vào mùa hè này, theo tờ The New York Times. Đài CNN dẫn nguồn từ hải quân Mỹ đưa tin một thủy thủ trên tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt đã tử vong do bệnh Covid-19.