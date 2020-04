Số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu vượt 2 triệu, Mỹ vẫn dẫn đầu

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, đến sáng 16.4, Mỹ đã ghi nhận hơn 636.350 ca nhiễm Covid-19 với hơn 28.300 ca tử vong - cao nhất thế giới. New York, tâm chấn của dịch Covid-19 tại Mỹ, trong vòng 24 giờ qua ghi nhận thêm 797 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 tại đây lên 111.424 ca.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết từ giờ sẽ ghi nhận số liệu những ca "có khả năng nhiễm Covid-19" vào số liệu chính thức. Theo đó, những người dù chưa nhận kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 nhưng có thể hiện triệu chứng của bệnh cũng được ghi nhận vào số liệu chính thức. Sau khi thay đổi cách ghi nhận, Mỹ có nguy cơ sẽ ghi nhận thêm hàng ngàn ca nhiễm và ca tử vong vì Covid-19 so với số liệu hiện tại.

Số ca tử vong vì Covid-19 tại New York đến nay là gần 11.000 ca trong đó có 6.840 ca tử vong được xác nhận vì nhiễm Covid-19 và 4,059 ca tử vong "có khả năng" do Covid-19 gây ra, theo cách tính mới. Việc không cung cấp đủ bộ xét nghiệm Covid-19 được xem là thất bại lớn trong công tác ứng phó dịch bệnh của chính phủ Mỹ. Trong cuộc họp hội đồng cố vấn kinh tế của Tổng thống Donald Trump hôm 15.4, nhiều đại diện doanh nghiệp than phiền về việc cần mở rộng quy mô xét nghiệm Covid-19 thì mới có thể mở cửa kinh tế được. Trước đó, các quan chức y tế và lãnh đạo địa phương cũng đưa ra những lời chỉ trích tương tự.