Vợ chồng tỉ phú Bill Gates vừa ly hôn có tài sản gì?

Tài sản của vợ chồng nhà sáng lập Microsoft trên có giá trị vào khoảng 130 tỉ USD, bao gồm nhiều ngôi nhà ở 5 tiểu bang, một đội xe trong đó có một xe Porsche hiếm trị giá 2 triệu USD, một bộ sưu tập nghệ thuật trong đó có sổ ghi chép khoa học Da Vinci Codex trị giá 30 triệu USD và hàng loạt máy bay tư nhân.

Họ cũng là chủ sở hữu tư nhân diện tích đất nông nghiệp lớn nhất ở Mỹ, với 242.000 mẫu ở 18 tiểu bang khác nhau.

Dinh thự Xanadu 2.0 (bang Washington)

Đây là nhà chính của gia đình tỉ phú Bill Gates với diện tích hơn 6.100 m2 ở Medina, hiện tại có giá trị khoảng 125 triệu USD. Ngôi nhà có hồ bơi trong nhà - ngoài trời với hệ thống nhạc nước

Ngoài ra còn có một con suối nhân tạo nuôi cá hồi và một bãi biển với cát nhập khẩu từ vùng Caribe.

Trong dinh thự có 7 phòng ngủ và 18 phòng tắm còn có rạp chiếu phim trong nhà với 20 chỗ ngồi và phòng ăn rộng 92 m2 với 24 chỗ ngồi.

Thư viện rộng 195 m2 trong dinh thự Xanadu gồm 2 tủ sách xoay bí mật, một trong số đó có giấu quầy bar. Trong thư viện còn có cuốn sổ ghi chép khoa học thuộc về Leonardo da Vinci vào đầu thế kỉ 16, có tên gọi Codex. Bill Gates đã chi 30 triệu USD để mua Codex trong một cuộc đấu giá năm 1994.

Các bất động sản khác

Trang trại trị giá 59 triệu đô la ở Wellington (Florida) là nơi con gái đầu lòng của Bill Gates là Jennifer Gates, một nữ kỵ sĩ tài năng, luyện tập cưỡi ngựa.

Đây là sân chơi theo mùa dành cho gia đình của một số tỷ phú như Michael Bloomberg , Steve Job, gia đình Campbell's Soup, và những người nổi tiếng khác có con cái tham gia các cuộc thi cưỡi ngựa.

Con gái Jennifer Kates của tỉ phú Bill Gates chơi cưỡi ngựa rất giỏi.

Trang trại Irma Lake Lodge (9 triệu USD) ở bang Wyoming được ông Gates mua vào năm 2009 có sân sau rộng hơn 3 triệu mẫu với nhiều khu rừng hoang dã là nơi sinh sống của nai sừng tấm, hươu la, cừu sừng lớn, gấu, sư tử núi, sói, linh miêu,...

Ngoài ra còn có 2 căn nhà ở California được mua với giá lần lượt là 18 triệu USD và 43 triệu USD.

Đất trồng trọt

Diện tích đất nông nghiệp mà tỉ phú 65 tuổi sở hữu gồm 69.071 mẫu ở Louisiana, 47.927 mẫu ở Arkansas, 25.750 mẫu ở Arizona, 20.588 mẫu ở Nebraska và 16,097 mẫu ở Washington. Hiện chưa rõ tại sao gia đình tỉ phú Bill Gates lại đầu tư quá nhiều vào đất trồng trọt.

Gia đình tỉ phú Bill Gates sở hữu nhiều đất nông nghiệp.

Xe

Tỉ phú Bill Gates sở hữu hơn 30 phương tiện đi lại. Ông nói khoản tiền lớn nhất ông bỏ ra sau khi sáng lập Microsoft chính là để mua một siêu xe Porsche 911. Chiếc xe này đã được ông bán đi sau đó.

Xe Porsche 959 cực hiếm tương tự như chiếc mà Bill Gates sở hữu.

Ngoài ra, Bill Gates còn sở hữu một xe Porsche 930 Turbo, một xe Jaguar XJ6 và một xe Ferrari 348. Chiếc xe giá trị nhất của ông được cho là chiếc Porsche 959 cực hiếm. Lần gần đây nhất Bill Gates mua xe là vào tháng 2.2020: một chiếc xe điện Porsche Taycan.

Máy bay riêng

Bill Gates được cho là sở hữu 2 máy bay Gulfstream G650ER trị giá 65 triệu USD mỗi chiếc, 2 máy bay Bombardier Challenger 350, một máy bay Cessna Seaplane và nhiều trực thăng.

Bill Gates (bên phải) và 1 trong nhiều trực thăng của ông.

Bộ sưu tập nghệ thuật

Sổ ghi chép khoa học Da Vinci Codex được mua với giá 30 triệu USD gồm 36 tờ bìa da, ghi lại những quan sát và lý thuyết của Da Vinci về đặc tính của nước, đá và hóa thạch ; không khí và ánh sáng thiên thể.

Bộ sưu tập nghệ thuật của ông cũng bao gồm một bức tranh sơn dầu có tên Lost On The Grand Banks của Winslow Homer, được mua với giá 36 triệu USD năm 1998.

Tác phẩm Lost On The Grand Banks của Winslow Homer, được Bill Gates mua với giá 36 triệu USD năm 1998.

Tác phẩm Polo Crowd của George Bellows, được ông mua với giá 28 triệu đô la năm 1999. The Room of Flowers của Childe Hassam được Bill Gates mua với giá 20 triệu USD được treo trong thư viện của ông. Ngoài ra, Bill Gates cũng sở hữu tác phẩm The Nursery của William Merritt Chase trị giá 10 triệu USD.