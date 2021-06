Bản tin Covid-19 ngày 6.6: Thêm 206 bệnh nhân với nhiều diễn biến phức tạp

Sáng 6.6.2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Dương thông báo thêm 2 ca dương tính mới lây lan trong cộng đồng liên quan đến công ty TNHH Phúc Đạt ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đồng thời khẩn trương truy vết F1, F2. Hai bệnh nhân này là BN8617, BN8619 được xác định là nữ (17 tuổi) và nam (23 tuổi). Hai bệnh nhân là người thân của vợ chồng làm ở công ty Phúc Đạt về Hà Tĩnh mới phát hiện dương tính.

Đáng chú ý, trao đổi với phóng viên BáoThanh Niên , ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Dĩ An cho biết trên địa bàn đã có trường hợp ca dương tính khai báo gian dối, nhỏ giọt khiến công tác truy vết gặp nhiều khó khăn. Ngày 6.6, cơ quan chức năng đã phong toả thêm nhiều khu trên địa bàn thành phố Dĩ An do việc khai báo gian dối, nhỏ giọt.