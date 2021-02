Cận cảnh nhóm côn đồ xông vào trường học bắt 3 học sinh mang đi đánh đập

Tại buổi làm việc, đại tá Nguyễn Văn Thương, Trưởng Công an H.Tháp Mười, cho biết đến tối 24.2, công an huyện đã làm việc với 3 em học sinh bị hành hung và 8 người liên quan. Công an huyện đang tạm giữ hình sự 2 nghi can tham gia hành hung học sinh để điều tra, làm rõ.