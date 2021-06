Hẻm 415 Nguyễn Văn Công gỡ phong tỏa, kết thúc 14 ngày thấp thỏm vì Covid-19

Sau 14 ngày phong tỏa nghiêm ngặt, đến 9 giờ sáng hôm nay (10.6), lực lượng chức năng đã bỏ rào chắn, gỡ phong tỏa hẻm 415 Nguyễn Văn Công và hẻm 891/100 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp. Trước đó, con hẻm này bị phong tỏa do có ca nhiễm liên quan Điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng.

Bà C. cho biết thêm, lúc hay tin con hẻm được gỡ phong tỏa, bà và hàng xóm đã mua hoa để gửi tặng cho lực lượng chức năng đã túc trực ở con hẻm này suốt 14 ngày qua. “Mình cách ly thì ở yên trong nhà, nhưng mọi người bên ngoài phải canh gác rồi đội mưa, đội nắng tiếp tế lượng thực cho mình thấy thương lắm!”, bà nói.

Ở đối diện nhà bà C., anh N.T.N (31 tuổi) vẫn đang mở lại đoạn video xem lại cảnh mọi người trong con hẻm ăn mừng khi được gỡ phong tỏa vào sáng nay, rồi nói: “Xem lại video mà thấy vui quá. Vui như Tết vậy! 14 ngày qua ở nhà tuy bí bách lắm nhưng vì sức khỏe chung của cộng đồng nên không có vấn đề gì cả”.

Anh N. cũng cho biết thêm, những ngày qua anh lo cho mình thì ít mà lo cho con nhỏ thì nhiều. Mỗi lần lấy mẫu xét nghiệm là mỗi lần hồi hợp để chờ đợi kết quả. Đêm 27.5, anh N. lấy mẫu lần 1, dù đã cho kết quả âm tính với Covid-19 nhưng vẫn thấy lo. Đến khi lấy mẫu 2, kết quả âm tính lần 2 và con hẻm đã gỡ phong tỏa thì anh mới thấy an tâm. Hiện anh N. vẫn tiếp tục ở nhà cho đến khi Q.Gò Vấp hết thực hiện lệnh giãn cách xã hội

Chị P.T.M.A (44 tuổi, công nhân may), sống tại con hẻm 415 Nguyễn Văn Công cho biết con hẻm này trước đây xe chạy rất đông, đa phần người dân đi đường này để đi chợ, đi lễ... nhưng bây giờ mặc dù đã gở bỏ phong tỏa, xe cộ vẫn rất thưa thớt.

Sau khi con hẻm 891/100 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp được gỡ phong tỏa, bà H. quyết định sẽ nghỉ bán thêm một tuần cho an toàn, sau đó sẽ mở quán bán lại và chỉ bán mang về.

Còn chị H.T.H.V (35 tuổi) cho biết chị làm nghề bán quần áo tại chợ, mặc dù hẻm đã được gỡ phong toả, chị vẫn chưa đi làm lại và tự cách ly ở nhà thêm một tuần nữa.

"Dịch đợt đầu mình còn thấy bất ngờ, nhưng đợt này mình cũng không bất ngờ nữa. Những ngày qua, đôi lúc còn tự an ủi bản thân rằng "ở trong khu phong tỏa nghiêm ngặt lại thấy an toàn hơn bên ngoài". Dù đã gỡ phong tỏa, nhưng để an toàn cho bản thân, tôi cũng hạn chế ra ngoài, đi chợ 1 lần mua thực phẩm cho 4 – 5 ngày", chị V. cho biết.